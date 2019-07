Inter diz que tomará medidas cabíveis aos envolvidos em discussão após o GreNal

publicidade

O Inter divulgou uma nota, na manhã deste domingo, sobre a discussão que envolveu torcedores do Grêmio e do Colorado após o Gre-Nal desse sábado.

"Lamentamos o triste episódio ocorrido ao final do clássico Gre-Nal. No mínimo, não houve bom senso e compostura dos adultos envolvidos em preservar uma criança diante do momento. Para abrandar a situação tensa, o funcionário do Clube conduziu a retirada da mãe e da criança com segurança até a saída do estádio, devolvendo a camisa", diz o texto.

No incidente, torcedores do Inter discutiram com uma mulher, acompanhada de uma criança, que estava com a camisa do Grêmio. No meio da discussão, a peça foi retirada das mãos da mulher enquanto a criança chorava assistindo a confusão.

Segundo a nota do Inter, o Clube fará checagem das imagens para verificar o que houve durante todo o episódio. "Assim, tomará as medidas cabíveis para eventuais punições tanto a torcedores quanto a funcionários da casa, conforme regra o estatuto", diz o texto.

O episódio ocorreu logo após o empate em 1 a 1 entre Grêmio e Inter na noite desse sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Mobilizado pelo caso da criança, o atacante Everton ficou sabendo da situação e compartilhou um vídeo no Instagram perguntando se alguém teria o contato do menino.