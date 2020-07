Inter e Aimoré será realizado no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada

publicidade

O jogo do Inter contra o Aimoré será disputado no Centro de Treinamentos Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. A partida será a última da fase de grupos do segundo turno do Gauchão e deve ocorrer na quinta-feira em horário a ser definido pela Federação Gaúcha de Futebol. A tendência é que ela ocorra às 15h, já que o local não tem sistema de iluminação.

A direção do Inter conseguiu o sinal verde da prefeitura da cidade da região metropolitana na manhã desta segunda-feira, após reunião com o prefeito em exercício, Valter Slayfer. Alvorada havia negado a possibilidade da realização do Gre-Nal no local, mas voltou atrás e permitiu o jogo contra o clube de São Leopoldo.

“Agradecemos à cidade de Alvorada e todo povo do município, que sempre nos acolheu muito bem em todos os momentos. (...) A prefeitura foi parceira e entendeu nossa necessidade em um momento de dificuldade para todos. Mostramos para a prefeitura os protocolos que adotamos aqui no Clube e a contribuição que estamos dando para a sociedade com os nossos controles de saúde e fomos prontamente atendidos por eles”, destacou o presidente Marcelo Medeiros.

Os dirigentes colorados também haviam negociado a realização do jogo na Arena Cruzeiro, em Cachoerinha. O clube e a prefeitura liberaram o local para a partida. Entretanto, o Colorado tinha como primeira opção utilizar o CT, onde as categorias de base treinam em Alvorada.