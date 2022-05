Inter e Corinthians travavam um dos melhores duelos da rodada até acusação de racismo

publicidade

O empate entre Inter e Corinthians na noite deste sábado no Beira-Rio traduziu um verdadeiro embate de gigantes. Fora da tradição do confronto entre as duas equipes, o Colorado dominou o primeiro tempo com ampla superioridade nas ações ofensivas, mas viu a crescente melhora dos paulistas na etapa complementar. A noite poderia encerrar em espetáculo, porém foi manchada por um suposto episódio de racismo envolvendo o volante Edenílson, do Inter, e o lateral Rafael Ramos, do Timão.

Perto dos 33 minutos, os dois jogadores se estranharam na ponta do gramado. Segundo os repórteres no local, o meia colorado relatou uma suposta ofensa racista proferida pelo jogador adversário. Com o jogo encerrado, o jogador foi autuado por injúria racial e prestou depoimento. Após pagamento de fiança no valor de 10 mil reais, o atleta foi liberado e responderá em liberdade.

“Infelizmente o jogo acabou ali”, resumiu o comentarista da Rádio Guaíba, Carlos Guimarães. “O Inter fez um primeiro tempo muito bom, com diversos jogadores atacando como Alan Patrick, Wanderson e De Pena. No segundo tempo, caiu todo mundo não pela melhora do Corinthians mas também por ter um adversário do outro lado. Inter teve dificuldades diante de um time que se impôs no segundo tempo. A entrada do Jô trouxe mais profundidade. Mas não foi só o Corinthians. O Inter também teve suas ações ofensivas”, completou.

A mesma linha foi seguida por Mano Menezes. O treinador elogiou a atuação da equipe, mas lamentou o empate no final. "Acredito que merecemos um resultado de vitória. Fizemos uma boa partida. Depois do empate, com as mudanças, ganhamos agressividade e poderíamos ter feito o 3 a 2 em duas ou três chances. Tomamos dois gols em lances em que desmanchamos nossa linha de defesa", explicou.

O Colorado é oitavo colocado, com nove pontos. Na próxima partida, recebe o Independiente Medellín, na terça-feira, às 19h15min, pela Sul-Americana. O Timão segue líder, com treze pontos.

