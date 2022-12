Inter: Elenco realiza exames e faz treinamentos de posse de bola

publicidade

Enquanto se movimenta em busca de reforços, o elenco do Inter segue seu cronograma da pré-temporada no CT Parque Gigante. Neste sábado, os jogadores realizaram exames de sangue, oftalmologista e depois atividades físicas na academia. Tudo antes de ir para o campo.

Após, a atividade também contou com trabalhos de posse de bola no gramado e tiros de corrida. Os atletas foram divididos em dois grupos. Edenilson, que está com saída encaminhada para o Atlético-MG, e Braian Romero, que será emprestado ao Tijuana, do México, seguem fora dos treinos.

O Colorado treina em Porto Alegre no domingo e, depois, vai para Viamão. Lá, os atletas ficarão concentrados até quinta-feira.

