Inter em Atibaia tem uma mudança em relação a equipe que venceu o Bahia

* Com informações do repórter Bruno Ravazzolli



No terceiro turno de atividades em Atibaia, no interior de São Paulo, o técnico Odair Hellmann armou pela primeira vez o time titular do Inter na intertemporada. A equipe é praticamente a mesma que venceu o Bahia, por 1 a 0, no Beira-Rio, no último jogo pelo Brasileirão antes da paralisação para a Copa América. A única mudança é a saída de Rodrigo Lindoso para a volta de Rodrigo Dourado.

Até mesmo Roberto que atuou ao lado de Cuesta contra os baianos, devido a suspensão de Emerson Santos, permanece na equipe. Como tem vínculo com o Palmeiras, Santos não poderá atuar nas quartas de final da Copa do Brasil, nos dias 10 e 17 de julho. Entretanto, Moledo deve voltar a trabalhar com bola no retorno a Porto Alegre e pode retornar aos gramados contra os paulistas. A direção tem confiança na recuperação do defensor.

O primeiro time titular do Inter foi montado com: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Victor Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson e Nonato; D’Ale, Nico e Sobis. Outra posição que sofrerá mudanças é o comando do ataque, com o retorno de Guerrero da Copa América e a saída de Sóbis.

Após a separação do grupo em três equipes, os titulares enfrentaram os reservas, que formaram com: Danilo; Bruno, Klaus, Emerson Santos e Erick; Lindoso, Neilton e Sarrafiore; Pottker, Patrick e Pedro Lucas. Patrick atuou aberto na ponta esquerda, com Neilton e Sarrafiore armando por dentro para mais movimentação ao setor. O time que sobrava trabalhava bola parada ofensiva e defensiva ou fazia jogos em campo reduzido.

O último enfrentamento para o time principal foi contra o terceiro time, que tinha: Daniel; Dudu, Pedro Henrique, Leonardo e Heitor; Zé Gabriel, Rithely e Zé Aldo; Parede, Wellington Silva e Trellez. Segundo observação do repórter Bruno Ravazzolli, Trellez parece mais competitivo nos treinos no interior de São Paulo aos trabalhos do primeiro semestre. Segundo a direção de futebol, com maior tempo de clube, ele conseguiu igualar o nível físico com os demais jogadores.

A partir das 15h30min, o Colorado realiza o segundo treino do dia. Na oportunidade, os jogadores estarão sob cuidados do preparador físico Cristiano Nunes. A quarta-feira aponta apenas a atividade da manhã. Na sexta-feira e no sábado, às 10h, o Inter disputa dois jogos-treinos contra o Pouso Alegre, de Minas Gerais, e contra o Atibaia, respectivamente.