Inter empata com Corinthians em grande jogo no Beira-Rio

Inter e Corinthians fizeram um grande jogo na chuvosa e fria noite deste sábado, no estádio Beira-Rio, pela sexta rodada do Brasileirão. O Colorado conseguiu ficar na frente do placar por duas vezes, mas cedeu o empate em 2 a 2 diante dos líderes do campeonato, e segue fora do G4. Porém, no segundo tempo, o jogo ficou marcado por uma acusação de racismo por de Edenilson contra o lateral corintiano Rafael Ramos.

O Colorado é oitavo colocado, com nove pontos. Na próxima partida, recebe o Independiente Medellín, na terça-feira, às 19h15min, pela Sul-Americana. O Timão segue líder, com treze pontos.

Modificado em sua escalação inicial, o time do técnico Mano Menezes abriu o placar com o meia Alan Patrick, aos 24 do primeiro tempo. O zagueiro Raul Gustavo empatou aos 28 em lance confuso dentro da área. Ainda antes do intervalo, o ponta Wanderson garantiu a vantagem para o vestiário. Na volta do intervalo, o treinador Vitor Pereira ajeitou o time e o centroavante Jô igualou o marcador aos 18 minutos, dando números finais a partida.

Suposto caso de racismo

Perto dos 33 minutos do segundo tempo, o meia Edenilson e o lateral Rafael Ramos se estranharam na ponta do gramado. Segundo os repórteres no local, o meia colorado relatou uma suposta ofensa racista proferida pelo jogador adversário.

Depois da partida, o meia do Inter prestou queixa junto à Polícia Civil. Ele conversou com o lateral corintiano no vestiário, que falou em mal-entendido e negou o racismo.

Inter mais intenso

O técnico Mano Menezes aproveitou sua primeira semana cheia de treinamentos para trabalhar opções ofensivas no time do Inter e mudar o esquema de jogo. As alterações, e os treinos deram certo. A entrada do meia Alan Patrick desde o começo e a dupla David e Wanderson no ataque foram a base do bom primeiro tempo colorado nesta noite. Em uma voltagem acima que o Corinthians, o Inter controlou todas as ações e foi quem sempre esteve perto de abrir o marcador.

Logo aos 4 minutos, o goleiro Cássio já precisou trabalhar em finalização cruzada do atacante David, depois de bom passe de Wanderson. Na sequência, foi a vez do meia Alan Patrick encontrar Renê na esquerda. O lateral cruzou e o volante Edenilson chegou atrasado na hora de desviar. A pressão e o controle dos donos da casa seguiram com o avançar do relógio. Aos 12 minutos, o lateral Bustos recebeu linda assistência de Edenilson e - já dentro da área - bateu cruzado tirando tinta do poste de Cássio.

O gol parecia questão de tempo e de fato foi. Aos 24 minutos, o Inter trabalhou a bola com paciência, trocando passes desde o goleiro Daniel e ampliando o campo até a bola chegar no meia De Pena, que encontrou Wanderson na ponta. Com liberdade pela esquerda, ele cruzou na área, a bola passou por Edenilson, mas não passou por Alan Patrick, que chegou só com o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Depois do gol, o líder do Brasileirão resolveu tentar mais lances ofensivos. Rapidamente, reagiu. Aos 28, o meia Renato Augusto deu lindo passe para Roger Guedes, que bateu de bico e o goleiro Daniel fez linda defesa. No escanteio, o gol de empate. Após bate e rebate dentro da área, o zagueiro Raul Gustavo se aproveitou que, pressionado, Daniel não conseguiu segurar a bola e marcou.

A igualdade, no entanto, não representou uma mudança de cenário. Melhor no jogo, o Inter seguiu indo para o ataque e levando perigo. Aos 43 minutos, o Inter garantiu que levaria a vantagem para o vestiário. Depois de cobrança de lateral, o atacante David girou na marcação e cruzou na área. Livre, Alan Patrick testou, Cássio fez grande defesa e Wanderson chegou soltando a bomba no rebote e definindo o placar da primeira etapa.

Corinthians cresce no intervalo

O Inter voltou sem mudanças e na expectativa de repetir o bom primeiro tempo na segunda etapa no Beira-Rio. Do lado corinthiano, o técnico Vitor Pereira colocou o atacante Jô no lugar de Roger Guedes, que pouco participou da partida. Com uma referência no jogo pelo alto, os paulistas levaram perigo logo aos dois minutos. O lateral Bruno Melo cruzou e o centroavante desviou para firme defesa de Daniel. Os primeiros dez minutos foram com o clube visitante tendo mais a posse e propondo o jogo. Com o placar favorável, o Inter não marcava com a mesma intensidade no campo de ataque.

O empate corintiano quase aconteceu aos 12 minutos, mas em lance irregular. Pelo alto e impedido, o zagueiro Gil desviou para o fundo das redes. A arbitragem de campo marcou o impedimento e o VAR confirmou. Apesar disto, o Corinthians melhorou depois do apático primeiro tempo e levou mais perigo ao gol colorado. A nova postura rendeu frutos e teve o dedo de Vítor Pereira. O centroavante Jô recebeu lindo passe de Mantuan, passou por Daniel e desviou para o fundo das redes.

Vendo seu time pior em campo, Mano Menezes promoveu a entrada de Pedro Henrique na vaga de Alan Patrick, que ainda se recupera de lesão. O goleiro Daniel voltou a trabalhar aos 25 minutos. Mantuan recebeu na direita, livre, e soltou a bomba cruzada perto da área. Mano promoveu as entradas de Alemão e Maurício, nas vagas de David e Wanderson. Aos 35, quase o terceiro. Maurício recebeu nas costas da defesa e cruzou para Pedro Henrique, que não chegou a tempo. No final, o jogo perdeu em qualidade, com as duas equipes bastante modificadas e o placar não se alterou.

Campeonato Brasileirão - 6ª rodada

Inter 2

Daniel; Fabricio Bustos, Vitão (Moisés), Gabriel Mercado e Renê; Dourado, Edenilson, Alan Patrick (Pedro Henrique) e De Pena; Wanderson (Mauricio) e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Corinthians 2

Cássio; Rafael Ramos (Mosquito), Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto (Cantillo); Willian (João Victor), Róger Guedes (Jô) e Gustavo Mantuan. Técnico: Vítor Pereira.

Gols: Alan Patrick (24min/1T°) Wanderson (42min/1T°) Raul Gustavo (29min /1T°) Jô (18min/2T°)

Cartões amarelos: Mano Menezes e Rodrigo Dourado (Inter) Maycon e Vitor Pereira (Corinthians)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Data e hora: 13 de maio, sábado, às 19h.

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS).

Público: 17.506 pessoas