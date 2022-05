Inter empata com o Avaí e desperdiça chance de ser vice-líder do Brasileirão

publicidade

O Inter deixou a torcida frustrada, na noite deste domingo no Beira-Rio. Em confronto da 4ª rodada do Brasileirão, o Colorado não saiu do 0 a 0 com o Avaí e desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança. Com o resultado, fica no sétimo lugar na tabela de classificação.

Empurrado pelo torcedor, o Inter foi superior durante toda a partida, mas pecou na hora de finalizar. O goleiro Douglas, do Avaí, foi um dos destaques com boas intervenções ao longo dos 90 minutos. Na última chegada perigosa, aos 47, Edenilson completou de cabeça no travessão, após cruzamento de Renê. Os catarinenses, em contragolpes no final da partida, levaram algum perigo ao gol de Daniel. Porém, o 0 a 0 persistiu após o apito final de Wilton Pereira Sampaio.

O Inter volta a campo na quinta-feira, às 19h15min, para enfrentar o Guaireña, do Paraguai, pela 4ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, em Assunção. Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário é o Juventude, no domingo, às 19h, em Caxias do Sul.

Pressão colorada, mas sem furar bloqueio

Na estreia no Beira-Rio, Mano Menezes promoveu dois retornos na equipe: Rodrigo Moledo ao lado de Bruno Méndez na zaga e Maurício aberto pelo lado direito no meio-campo. Recuperado de edema muscular, Taison estava no banco de reservas.

Como era esperado, o Inter começou em cima do Avaí. A primeira chegada aconteceu aos 2 minutos. Em troca de passes entre Alemão e Edenilson, o camisa 8 cruzou para a área, mas Kevin afastou o perigo. Quatro minutos depois, Wanderson acionou De Pena pela ponta esquerda. O camisa 14 cruzou na segunda trave para Alemão, mas a zaga do Avaí salvou e colocou para escanteio.

A pressão do Inter quase surtiu efeito aos 9 minutos. Após cruzamento da esquerda, Bustos pegou de primeira, a bola desviou em Maurício e explodiu na trave direita do goleiro Douglas. Um minuto depois, uma notícia ruim para os colorados. Rodrigo Moledo caiu no gramado ao sentir a coxa esquerda. O camisa 4 precisou ser substituído por Gabriel Mercado.

O Avaí chegou pela primeira vez aos 18 minutos. De Pena errou na saída de bola, Bissoli recuperou e finalizou da entrada da área. A bola desviou na zaga colorada e passou perto do gol de Daniel. O jogo deu uma caída na intensidade, e uma nova chance de gol só foi criada aos 30. Após cobrança de escanteio de Edenilson, a zaga do Avaí cortou e Maurício, na entrada da grande área, finalizou de direita. A bola passou perto da trave do goleiro Douglas.

O Colorado tentou pressionar o Leão da Ilha na parte final do primeiro tempo. Com escanteios em sequência, os comandados de Mano Menezes levaram algum perigo, mas sem nenhuma finalização na direção da meta. Dessa forma, o empate persistiu na etapa inicial.

Douglas e a trave impedem vitória

Em busca da vitória para alcançar a vice-liderança do Brasileirão, o Inter voltou pressionando o Avaí e criou a primeira chance aos 2 minutos. Alemão ganhou da zaga, invadiu a área e finalizou por cima do gol de Douglas. A bola passou perto do travessão do goleiro catarinense. Dois minutos depois, Wanderson testou o goleiro. Da entrada da grande área, o camisa 11 finalizou de direita para boa defesa do arqueiro do Leão da Ilha.

O Colorado seguiu na pressão e chegou em duas finalizações de fora da área. Aos 12 minutos, após troca de passes, Wanderson recebeu pela esquerda, puxou para o meio e finalizou na rede pelo lado de fora. Dois minutos depois, De Pena recebeu de Bustos e finalizou sobre a meta de Douglas.

Aos 18 minutos, Mano Menezes fez duas alterações na equipe colorada. Taison e David foram a campo nos lugares de Maurício e De Pena. Três minutos depois, Taison arrematou da meia esquerda e obrigou Douglas a espalmar para escanteio. A pressão colorada seguiu. Um minuto depois, Bustos acionou Wanderson, que finalizou para mais uma boa defesa. O Avaí respondeu aos 27. Em contragolpe com alta velocidade, o atacante catarinense saiu na cara de Daniel, que, arrojado, salvou ao antecipar o movimento ofensivo.

Para tentar ganhar a partida, Mano fez mais duas alterações: a estreia de Pedro Henrique e o garoto Estevão. O atacante natural de Santa Cruz do Sul fez boa jogada aos 38. Conseguiu cortar a defesa do Avaí, mas finalizou mal para fora.

Com o Inter todo à frente em busca da vitória, o Avaí foi perigoso em contragolpes. Em uma das chegadas, William Pottker, velho conhecido do torcedor colorado, completou cruzamento da esquerda para defesa de Daniel.

Na última chegada colorada, aos 47 minutos, mais um quase frustrante para os colorados. Renê avançou pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave. Edenilson ganhou da zaga e cabeceou. Douglas não ia alcançar, mas bateu caprichosamente no travessão, impedindo a vitória.. O Inter martelou durante toda a partida, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Campeonato Brasileiro da Série A - 4ª Rodada

Inter (0): Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Rodrigo Moledo (Gabriel Mercado) e Renê; Gabriel, Edenilson, Maurício (Taison), De Pena (David) e Wanderson (Estevão); Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Avaí (0): Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele (Jean Cléber), Bruno Silva (Jean Pyerre) e Eduardo; Copeti (Rômulo), Marcinho (Dentinho) e Bisolli (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

Cartões amarelos: Edenilson e Taison (I); Bruno Silva, Dentinho, Arthur Chaves e Jean Cléber (A);

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO - FIFA) e Fábio Pereira (TO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-FIFA)

Data e hora: domingo, às 19h, 1° de maio de 2022.

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).