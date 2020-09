Inter empata com o Palmeiras fora de casa após dois gols nos acréscimos

publicidade

O Allianz Parque teve um fim de jogo eletrizante e com um grau de frustração para o Inter, nesta quarta-feira. Após um primeiro tempo morno, a conclusão foi intesa. Os reservas colorados jogaram melhor, conseguiram gol de pênalti no fim e pareciam conquistar três pontos para ampliar a liderança. No entanto, com gol de Luiz Adriano, já aos 49 minutos, as duas equipes ficaram no 1 a 1.

Com uma equipe muito diferente daquela que Eduardo Coudet costuma colocar em campo, o Inter fez jogo de igual para igual em São Paulo. Ficou mais com a bola, e ocupou o campo do Palmeiras. Com o resultado, o Inter manteve a liderança do Brasileirão O Colorado volta a campo para enfrentar o Bahia, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no Beira Rio, no domingo, às 16h.

Inter joga melhor e fica com a bola

O Inter entrou bastante modificado para a partida contra o Palmeiras. Na zaga, Rodrigo Moledo fez dupla com Victor Cuesta. Na meia cancha, Johnny e Nonato atuaram ao lado de Praxedes e Patrick. No ataque, Thiago Galhardo foi poupado, com a dupla formada por Marcos Guilherme e Sarrafiore, que voltou a ter chance entre os titulares.

A primeira boa chance na partida foi do Inter, que começou ocupando bem o campo do Palmeiras. Em boa infiltração com Marcos Guilherme acionando Nonato, a bola saiu em escanteio. Na sequência, a bola sobrou para Patrick, que tentou de bicicleta. Ela desviou e passou perto da trave de Weverton, que viu ela sair em novo escanteio.

Nos primeiros 15 minutos, o Inter controlou a bola no campo de ataque e pressionou o Palmeiras na saída de jogo, que não conseguia encontrar alternativas a não ser o chutão. A ligação direta buscava especialmente Gabriel Menino pela direita, mas o time de Coudet neutralizou as ações no começo do confronto.

O Palmeiras só foi assustar o Inter aos 33 minutos da primeira etapa. Em jogada pela direita, única alternativa ofensiva nos primeiros 45 minutos, o cruzamento buscava Luiz Adriano. A zaga colorada rebateu, e ela se apresentou para Viña. Ele chutou de primeira. Passou muito perto do travessão de Marcelo Lomba, levando perigo ao goleiro.

Mas foi a única chance real do Palmeiras. Ao longo dos 45 minutos iniciais, o Inter comandou as ações, mesmo sem criar nenhuma chance mais clara. O Colorado ficou mais com a bola, e só conseguiu ser parado pelo Palmeiras com muitas faltas. O time de Vanderlei Luxemburgo abusou nas falhas de marcação, resultando em cartões amarelos na etapa inicial. Apesar do domínio, a falta de boas oportunidades resultou no 0 a 0 no primeiro tempo.

Jogo eletrizante no fim

Luxemburgo compreendeu que o Palmeiras perdeu em retenção de bola no campo de ataque. Para tentar recompor seu time, sacou Gabriel Menino e lançou a campo Rony, atacante de velocidade pelo lado. Coudet também modificou no intervalo: lançou a campo Edenílson e sacou Praxedes, apagado na partida.

O Inter repetiu a tônica dos minutos iniciais do primeiro tempo, e ficou com a bola na volta do intervalo. O técnico Eduardo Coudet, percebendo o bom momento e a superioridade, lançou a campo dois titulares. Sacou Patrick e o apagado Marcos Guilherme, e lançou a campo Boschilia e Thiago Galhardo.

Como cartada final para tentar se aproveitar da superioridade, mesmo sem criar chances claras de gol na etapa final, o treinador colorado lançou a campo D’Alessandro. No entanto, já no final, o argentino pouco agregou.

No fim, o jogo ficou eletrizante. O Inter achou pênalti, e Thiago Galhardo marcou. Quando o Colorado parecia que sairia com os três pontos, Luiz Adriano recebeu cruzamento livre na área e empatou a partida. Final de jogo, 1 a 1, e Inter ainda na liderança.

Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

Palmeiras 1

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña (Diogo Barbosa); Bruno Henrique, Gabriel Menino (Rony), Patrick de Paula, Lucas Lima (Willian) e Zé Rafael (Ramires); Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Inter 1

Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Johnny (Matheus Jussa), Nonato, Praxedes (Edenílson) e Patrick (Boschilia); Marcos Guilherme (Thiago Galhardo) e Sarrafiore. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Thiago Galhardo (44/2T) e Luiz Adriano (47/2T)

Cartões amarelos: Zé Rafael e Lucas Lima (Palmeiras); Nonato, Praxedes, Moledo (Inter)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)