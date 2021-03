Inter encaminha acerto com Palacios e aguarda atacante na próxima semana

publicidade

O primeiro reforço da temporada e da Era Miguel Ángel Ramírez no estádio Beira-Rio deve chegar na próxima semana em Porto Alegre. Após acerto entre Inter e Unión Española, o atacante Carlos Palacios, de 20 anos, se despedirá da equipe chilena contra o Del Valle, pela Libertadores, na terça-feira, e é esperado na Capital para assinar com o Colorado já na quarta.

O Unión aceitou receber 3 milhões de dólares, que serão pagados de forma parcelada pelo Inter. Como profissional, Palacios tem 57 jogos e 10 gols marcados.

Além do jovem atacante, a direção seguirá no mercado em busca de contratações. Um volante "camisa 5", pedido por Ramírez, está sendo buscado e também uma reposição para o titular da lateral-esquerda, Moisés. Uendel, reserva imediato, está de saída do Beira-Rio. Fora dos planos da direção, o jogador foi autorizado a procurar novo clube e se aproxima do Sport, de Recife.

