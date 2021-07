Inter encaminha saída de lateral Vinicius Tobias para o Shakhtar Donetsk

publicidade

Vinicius Tobias é mais uma promessa de craque formada nas categorias de base do Inter que talvez a torcida jamais veja jogando profissionalmente com a camisa do clube. Afinal, aos 17 anos, o lateral, que nunca estreou pelo time principal, está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os dirigentes colorados não confirmam as tratativas, mas o valor que entra agora nos cofres do clube deve ser de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões). Além disso, no começo do ano que vem, o clube ucraniano deve pagar mais 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões). Ou seja, no total, o lateral-direito deve render 6 milhões de euros ao Inter.

Além disso, o clube conservou um percentual de 15% de uma futura venda, o que deve acontecer em breve caso Vinicius Tobias renda tudo aquilo que se espera dele. Ele chegou a treinar com o grupo principal algumas vezes desde o começo do ano passado, mas neste momento estava trabalhando com o time sub-20.

Vinicius Tobias precisa ficar no Brasil até completar 18 anos, em fevereiro, por imposição da legislação que veda a transferência de jogadores menores de idade para Europa. Então, viaja e se apresenta na Ucrânia. Com passagem pelas seleções brasileiras de base, ele era monitorado por gigantes europeus, como Juventus (Itália), Real Madrid (Espanha) e Bayern Munique (Alemanha).

