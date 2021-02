Inter encara o Corinthians com a esperança de título no Brasileirão

publicidade

Perdendo ou ganhando, conquistando o título ou não, acaba na noite de hoje a sétima passagem de Abel Braga pela casamata colorada. Ele comanda o Inter contra o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro na esperança de vencer e ainda contar com um vacilo do Flamengo no seu jogo. Se isso ocorrer, o técnico, que já é o que mais trabalhou pelo clube ao longo da história, fecha mais esse capítulo de sua trajetória em alta, como campeão. Caso contrário, ainda deve ser referenciado pelo grande trabalho que executou ao longo dos últimos quatro meses – além dos títulos anteriores.

Seja qual for o resultado da rodada, Miguel Ángel Ramírez, espanhol que trabalhou no Equador até o ano passado, desembarca nos próximos dias em Porto Alegre para comandar o Inter na temporada 2021, a partir do Campeonato Gaúcho. Por isso, Abel comandou ontem à tarde o seu último treino no CT Parque Gigante. Foi um trabalho especial, no qual o treinador conversou bastante com os jogadores. A ideia foi motivar o time, sem pressioná-lo em demasia.

“A gente tem que fazer a nossa parte e vencer em casa. Depois, a gente vê o que aconteceu no outro jogo. Primeiro, temos que conquistar os três pontos no Beira-Rio. Falta um jogo.

Vamos lugar até o final”, projetou Cuesta. Após o revés diante do Flamengo, para conquistar o título, o Inter precisa vencer o Corinthians e ainda torcer por pelo menos um empate do clube carioca, que enfrenta o São Paulo, no Morumbi. A CBF mandou um kit com troféu e medalhas de campeão para o Beira-Rio e outro para o Morumbi. “Fizemos uma campanha brilhante.

Chegaram a nos dar 1% de chance de ser campeão, pois ficamos sete pontos atrás do líder, mas ganhamos uma série de jogos e chegamos à última rodada com totais chances de título. Jogamos em casa contra o Corinthians, o Flamengo jogará contra o São Paulo no Morumbi. Dependemos da nossa vitória e de um tropeço deles. Ainda não acabou”, concorda Thiago Galhardo.

A escalação colorada não está confirmada, mas bem encaminhada. Edenilson teve boa recuperação e deve estar em campo. Cuesta volta à defesa e, Heitor, ocupa o lugar de Rodinei, expulso. Há, além disso, uma possibilidade de Abel sacar Praxedes ou Caio Vidal para acomodar Galhardo no time. A ideia seria dar mais força ofensiva ao time.

O Corinthians nada mais tem a fazer no Brasileirão. O time não tem mais chances de classificação para a Libertadores. Vágner Mancini, inclusive, pode fazer experiências na equipe, já com olhos na próxima temporada.

Brasileirão - Rodada final

Inter

Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson (Nonato), Praxedes, Patrick e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Ramiro); Gabriel Pereira, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel. Técnico: Vagner Mancini.

Local: Beira-Rio

Horário: 21h30