Inter encara o Guarany de Bagé com três desfalques

Com o ânimo renovado após a vitória no Gre-Nal e classificado no Gauchão, o Inter encerrou no final da manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, a preparação para o confronto diante do já rebaixado Guarany de Bagé – a partida está marcada para o sábado, às 16h30min, no Estrela D’Alva. Taison e Wesley Moraes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Moisés, lesionado, não viajam à Rainha da Fronteira.

Ainda na quinta-feira, o Colorado confirmou a lesão do lateral-esquerdo. Moisés teve um ruptura do ligamento colateral do joelho direito e para por quatro semanas. Paulo Victor deve ser o substituto ou Bruno Méndez de maneira improvisada.

A julgar pela escalação do último jogo, o Inter não deve sofrer grandes mudanças. Com Moraes suspenso, David deve seguir no comando do ataque. Para o lugar de Taison, Boschilia, que entrou no lugar do atacante clássico, pode assumir a vaga, que também conta com o ídolo D’Alessandro.

No meio-campo, Alexander Medina parece ter encontrado a dupla de volantes ideal. Gabriel e Liziero tiveram boa resposta no clássico, principalmente no setor de marcação e criação.

O provável Inter deve ter: Daniel; Fabricio Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Paulo Victor (Bruno Mendez); Gabriel, Liziero, Edenilson e Boschilia (D'Alessandro); Mauricio e David.

