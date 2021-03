Inter encara o Novo Hamburgo na estreia de Ramírez na casamata

publicidade

A tarefa confiada a Miguel Ángel Ramírez não é tão simples: ele terá que conciliar as experiências necessárias para melhor conhecer o grupo que está à disposição com a busca pelo título gaúcho, que o Inter não conquista desde 2016. Ou seja, terá que observar e experimentar sem abrir mão de um rendimento que seja capaz de levar o time até a taça. Agora já na beirada do gramado, o técnico comanda o Inter neste domingo contra o Novo Hamburgo, às 20h, no Estádio do Vale.

É difícil prever a escalação. O time ainda treina neste sábado no CT Parque Gigante, no último trabalho antes da partida. Com certeza, novos testes serão levados para o campo. Paolo Guerrero, por exemplo, pode começar a partida no lugar de Yuri Alberto. Edenilson, por sua vez, jogará mais avançado, já que chegou-se à conclusão que ele não tem as características necessárias para ser o primeiro volante. Testado na semana passada, diante o Ypiranga, ele não teve bom rendimento.

Ramírez está há duas semanas no clube. Neste tempo, observou os atletas de várias formas. Também tentou passar ao grupo o estilo de futebol que pretende impor ao Inter. Porém, é jogando que ele se solidificará. Apesar de já ter comandado o time na vitória sobre o Ypiranga, mesmo que da arquibancada, sua estreia oficial será no Estádio do Vale.

“O Miguel ainda não estreou, mas já está sendo julgado. Por favor, vamos deixar ele trabalhar. Ele vai ter bastante tempo para mostrar o seu trabalho, porque temos um projeto de longo prazo com ele. O time vai rodar, mas queremos ganhar todos os jogos mesmo assim”, confirma o vice-presidente de futebol, João Patrício Herrmann.

Campeonato Gaúcho - 5ª rodada

Novo Hamburgo

Jacsson; Camargo, Igor, Marcão e Chicão; Rennan, Matheus Lagoa, Bertotto e Hélio Paraíba; Eliomar e Claudinho.

Técnico: Márcio Nunes.

Inter

Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson e Praxedes; Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto (Guerrero).

Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Árbitro: Erico A. de Carvalho

Local: Estádio do Vale

Início: 20h deste domingo