Inter encara Red Bull Bragantino no começa da segunda Era Coudet

A era Eduardo Coudet pelo Inter começa em Bragança Paulista, onde o Inter enfrenta o Bragantino, neste domingo, pela 16ª rodada do Brasileirão. Mais que conquistar os três pontos em jogo, o Colorado precisa reencontrar-se com o bom futebol e praticar os conceitos do novo técnico, que assumiu há apenas três dias. O Inter não vence e não marca gols há três rodadas. Por isso, a reação é necessária é urgente.

- Brasileirão 2023: acompanhe Red Bull Bragantino x Inter em tempo real

Em tese, o Inter deve marcar alto, tentando roubar a bola mais próximo do gol adversário. Além disso, o Inter de Coudet busca o ataque sem hesitação. Ele é adepto da transição rápida para o ataque, que pode, por um lado, surpreender o adversário e leva-lo ao gol e, por outro, deixar a própria defesa despreparada, exposta aos contra-ataques.

Para a partida contra o Bragantino, há algumas indefinições importantes, e também alguns desfalques. No gol, Eduardo Coudet pode aproveitar a sua chegada para promover Sergio Rochet à titularidade, a despeito do bom momento de John, que salvou o Inter nas últimas partidas. Outras boas alternativas para o meio-campo são Aránguiz, Rômulo, Johnny e De Pena, entre outros, mas não há lugar para todos. Rodrigo Moledo e Vitão, suspensos, Maurício e Pedro Henrique, lesionados, estão fora.

No ataque, Enner Valencia está confirmado. Seu companheiro tinha tudo para ser Luiz Adriano, já que o técnico prefere montar seus times com dois atacantes, mas o jogador atravessa por problemas pessoais (sua mãe faleceu na quinta-feira) e ele não deve ficar à disposição. Diante da ausência, o novo treinador pode colocar Wanderson ou improvisar Alan Patrick no setor.

Brasileirão - 16ª rodada

Red Bull Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Bruninho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Inter

John; Bustos, Mercado, Nico Hernández, Renê; Rômulo; Aránguiz, Alan Patrick, Wanderson; Luiz Adriano e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Kleber Lúcio Gil (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Data e hora: 23 de julho, domingo, 16h.

Local: Nabi Chedid, Bragança Paulista (SP).

