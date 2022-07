Inter enfrenta o São Paulo para se manter no G4 do Brasileirão

publicidade

Ainda desfalcado de vários jogadores importantes, o Inter enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Apesar dos problemas, o time colorado precisa dos três pontos para se manter na parte alta da tabela. O São Paulo, por sua vez, vem de dois empates consecutivos, retrospecto que freou a ascensão do time na competição, mas, por outro lado, bateu o Palmeiras na Copa do Brasil.

Brasileirão Série A: acompanhe Inter x São Paulo em tempo real

"Vai ser um jogo muito difícil. É um clássico nacional, que sempre teve grandes confrontos. Mas a gente vai se dedicar ao máximo, como fizemos em todas as partidas, para ficar mais próximo da vitória", afirmou o atacante Alexandre Alemão, que segue: "Em casa a gente se sente mais à vontade. O time está bem, vindo de bons resultados e a torcida está nos ajudando bastante". A previsão é que o Beira-Rio receba 25 mil pessoas.

Rogério Ceni, aliás, começou a semana reclamando dos vários desfalques no grupo. O time perdeu, por suspensão, Calleri, artilheiro da temporada, e Patrick, ex-Inter. A lista das ausências segue com Arboleda, Miranda, Reinaldo, Luan, Caio, Alisson e André Anderson, todos eles lesionados.

No Inter, os problemas também são sentidos. De todos os jogadores que buscam recuperação de lesão, o único que fica à disposição é Wanderson. Ele já está treinando com o grupo, mas não deve ter condições para jogar os 90 minutos. Portanto, deve ficar como alternativa para o segundo tempo.

Por outro lado, Mano Menezes deve contar com Moisés. O lateral, que negocia uma transferência para o CSKA, da Rússia, pode fazer da partida contra o São Paulo a sua despedida do Inter. Na zaga, a tendência é que Mano Menezes volte a utilizar a dupla formada por Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado. Assim, Kaique Rocha e Vitão ficam reservados para a partida contra o Palmeiras, que será sobre o gramado artificial do Allianz Parque neste domingo.

Nas demais posições, Mano Menezes deve manter a base de time que empatou com o Athletico-PR, sábado passado, por 0 a 0 em Curitiba.

Brasileirão Série A - 18ª rodada

Inter

Daniel; Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena e Maurício; Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo

Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Luizão e Welington; Gabriel Neves, Nestor, Igor Gomes e Talles Costa (Pablo Maia); Luciano e Éder. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ-CBF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE-CBF)

VAR: Adriano Milczvski (PR-CBF)

Data e hora: Quarta-feira, às 20h30, 20 de julho de 2022

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)