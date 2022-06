Inter enfrenta o Santos em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão

publicidade

O Inter começou o Campeonato Brasileiro assustado, olhando mais para baixo do que para cima. Trocou de técnico, fez contratações, aprumou-se e, mesmo fazendo uma campanha não mais que medíocre, começa a ambicionar certo protagonismo. Na intimidade do vestiário, apesar das dificuldades, existe a convicção de que uma sequência de bons resultados pode levar o time colorado a um papel de destaque na competição. Por isso, após vencer o Bragantino, o Inter mira a conquista dos três pontos, nesta quarta-feira às 19h, diante do Santos, na Vila Belmiro.

Brasileirão Série A: acompanhe Santos x Inter em tempo real

Desde que Mano Menezes assumiu, em abril, o Inter não perdeu, mas, por outro lado, ganhou muito pouco. Foram apenas cinco vitórias, só duas pelo Brasileirão. Mesmo assim, os três pontos conquistados em Bragança Paulista, no final de semana, deixaram os colorados na sétima posição, só quatro pontos atrás do líder. Ou seja, a tabela mostra que tudo é possível neste momento e que mais uma vitória pode colocar o clube no G-6.

"Sabemos que é difícil jogar neste campo (Vila Belmiro), mas temos muita necessidade de conquistar mais uma vitória. Foi muito importante somar os três pontos diante do Bragantino, mas o futebol brasileiro não nos concede tempo para relaxar. Daqui a menos de 24 horas, temos já uma partida decisiva (contra o Santos). Vamos tentar dar o melhor para conquistar mais uma vitória para subir na tabela e brigar lá na parte de cima", observou Gabriel Mercado.

Após o jogo contra o Bragantino, o Inter seguiu em São Paulo. Alojou-se em Atibaia fazer a preparação para o jogo contra o Santos, o segundo fora de casa e que antecede a partida contra o Flamengo, no Beira-Rio, na noite deste sábado. "Será uma partida muito disputada. O Campeonato Brasileiro está sendo assim. Qualquer time pode ganhar de qualquer time. Temos que estar focados, concentrados na importância da conquista dos três pontos", segue o zagueiro.

O Santos não vence pelo Brasileiro há mais de um mês também ocupa uma posição intermediária na tabela. Na rodada passada, empatou com o Athletico Paranaense por 2 a 2, em Curitiba.

Campeonato Brasileiro - 10ª rodada

Santos

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Angulo. Técnico: Fabian Bustos.

Inter

Daniel; Fabricio Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; David (Taison, Pedro Henrique ou Maurício) e Alemão (David). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC-Fifa) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e hora: 08/06, quarta-feira, às 19h