Inter enfrenta o Vasco da Gama por primeira vitória fora de casa no Brasileiro

As contas coloradas marcam a conquista de mais seis pontos nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro antes do recesso para a disputa da Copa América. Ou seja, para cumprir a projeção, terá que vencer o Vasco da Gama, hoje à noite, no estádio São Januário − além do Bahia, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. A contar pela tabela de classificação, o adversário não parece capaz de impor grande resistência, mesmo jogando em casa. Porém, a delegação colorada viajou na quinta-feira à tarde pregando respeito e atenção. Além disso, o Inter ainda não venceu fora do Beira-Rio no Brasileirão e por isso há o desejo de acabar com a estatística ruim.

“Tudo vai depender de como o nosso time vai se apresentar. Claro que jogar pressionado não é fácil, mas se não entrarmos atentos em campo, sem tentar impor o nosso estilo de jogo, perdemos. O Vasco tem uma camisa pesada e é um dos grandes do Brasil. Está pressionado, mas é o Vasco. Temos que fazer o nosso trabalho”, afirmou o atacante Rafael Sobis, cuja tarefa no São Januário é das mais ingratas: substituir Paolo Guerrero, homem que marcou nove gols em 13 jogos desde que estreou pelo Inter, em abril.

Sobis, porém, também tem um bom cartel. Chamado pela torcida de “Homem Libertadores” por suas decisivas atuações na competição, já tem cinco gols na temporada, nenhum no Brasileirão. “Quem entra, tem que manter o padrão, o mesmo ritmo. Tem que tentar dar uma sequência. Se jogar bem, deixa uma pulguinha atrás da orelha do professor (Odair Hellmann) para que ele possa ter mais opções até final do ano”, continuou Sobis. D’Alessandro ficou em Porto Alegre e cederá lugar a Guilherme Parede.

O Inter começa a sexta rodada na quinta posição. Se cumprir o objetivo dos seis pontos, é grande a chance de ir para o recesso, a partir do jogo com o Bahia, próximo da liderança.

O Vasco da Gama, por sua vez, ainda não venceu no Brasileirão e luta para escapar da nada honrosa última posição. Além da situação ruim, que deve gerar pressão das arquibancadas, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com sete jogadores: Werley, Leandro Castan, Breno, Ramon, Henríquez, Lucas Mineiro e Miranda. Entretanto, terá o retorno de Raul ao meio de campo depois de cumprir suspensão.

Mesmo sem Werley, ex-jogador do Grêmio, a equipe da Cruz de Malta terá outros jogadores que passaram pela dupla Gre-Nal, como Fernando Miguel, que passou pela base do Tricolor, Fellipe Bastos, com passagem pela equipe gremista em 2014 e 2015, e Rossi, que saiu do Inter em 2018.

Brasileirão 2019 – 8ª rodada

Vasco da Gama

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos, Raul, Marcos Júnior; Rossi, Tiago Reis e Marrony.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Inter

Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato; Nico López, Guilherme Parede e Rafael Sobis.

Técnico: Odair Hellmann.

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Horário: 20h30min.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC).

Auxiliares: Alex dos Santos e Eder Alexandre (SC).

Árbitro de vídeo: André Luiz de Freitas Castro (SC).