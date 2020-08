Inter está a detalhes de confirmar contratação do uruguaio Abel Hernández

publicidade

As tratativas avançaram. Apenas alguns detalhes impedem o anúncio oficial de Abel Hernández como novo reforço colorado. O centroavante de 30 anos chega para tentar suprir a ausência de Paolo Guerrero. Ele jogou por último no Al Ahli, do Catar, onde seu contrato se encerrou em junho.

Como não entra em campo desde março, é provável que o jogador precise de um período de treinos antes de estrear. Ele deve desembarcar em Porto Alegre nas próximas horas para fazer exames médicos e assinar contrato.

Abel Hernández é o sétimo estrangeiro à disposição de Eduardo Coudet – em competições nacionais, só podem atuar cinco por jogo. Mas pode não ser o último. A direção analisa proposta do Corinthians para levar Rodrigo Moledo. Em troca do zagueiro, o clube paulista oferece o centroavante argentino Mauro Boselli, 35 anos.