Inter está próximo de contratar o volante Musto

publicidade

O Inter está muito perto de um acerto com o volante Damián Musto. O jogador, que já trabalhou com Coudet em outras duas oportunidades, deve ser anunciado em breve como mais um reforço para o Colorado, que já anunciou o lateral Rodinei, ex-Flamengo, para o ano de 2020.

O volante argentino de 32 anos é jogador de confiança de Eduardo Coudet. Primeiro, Musto trabalhou com o técnico Colorado no Rosario Central, em 2016. Na ocasião, o jogador estava inclusive no grupo que eliminou o Grêmio de Roger Machado nas oitavas de final da Libertadores daquele ano.

Depois, voltaria a atuar com o treinador. Quando chegou ao Tijuana, do México, Coudet pediu a contratação de Musto e foi atendido. Atualmente, o jogador está no Huesca, da Espanha, onde cumpre punição por doping.

A punição por doping que Musto recebeu, no entanto, não é considerada um problema. Isso porque ela expira no dia 5 de janeiro. A partir daí, o jogador estaria liberado para atuar normalmente por qualquer clube.

Damián Musto

32 anos

Posição: Volante

Data de nascimento: 09/06/1987

Nacionalidade: argentino

Clubes: Quilmes (ARG), Atlético Tucumán (ARG), Spezia (ITA), Olimpo (ARG), Rosario Central (ARG), Tijuana (MEX) e Huesca (ESP)

Números na carreira

237 jogos

7 gols