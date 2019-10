Inter falha na defesa e perde para o Vasco no Beira-Rio

publicidade

Inter criou, martelou e pressionou, mas acabou derrotado pelo Vasco por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Beira-Rio. O jogo teve como principal figura em campo o goleiro Fernando Miguel, responsável por pelo menos quatro defesas importantes. O único gol da partida foi marcado aos 8 minutos do segundo tempo, por Marrony, após falha coletiva na defesa colorada. Este foi o primeiro revés do Colorado em seus domínios no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Inter ficou na sexta colocação com 42 pontos, mas poderá perder uma posição para o Bahia, no fechamento da rodada. O time de Roger Machado irá jogar nesta segunda-feira contra o Ceará e se vencer passará o Colorado. No próximo sábado, às 19h, o Colorado volta a entrar em campo para encarar o próprio Tricolor de Aço na Fonte Nova.

Pressão e gol anulado

Após a vitória sobre o Avaí, o Inter entrou em campo para encarar o Vasco com alguns reforços em relação à partida anterior. Cuesta retornou para zaga e começou atuando ao lado de Bruno Fuchs. O restante do time foi o mesmo que atuou na Ressacada. Com a bola rolando, o Inter começou superior e com mais posse de bola chegou a ter um gol anulado no final do primeiro tempo.

O primeiro lance de perigo do Inter foi criado logo aos quatro minutos, quando Guerrero recebeu um lançamento dentro da área e se adiantou ao goleiro Fernando Miguel. O centroavante tirou o goleiro da jogada, mas perdeu o ângulo. Ele tentou cruzar para o centro, mas o passe saiu fraco demais.

Dez minutos depois, o Inter chegou novamente. Em alta velocidade, Guerrero driblou Leandro Castán e serviu D'Alessandro na entrada da área, já no lado direito. O argentino chegou a enquadrar o corpo para chutar e bateu colocado. A bola, no entanto, subiu demais, para desespero do próprio camisa 10.

O Vasco começou a aparecer no jogo a partir dos 20 minutos, principalmente com as investidas de Ferreira e Ribamar pelo meio e de Rossi, pela ponta direita. Em uma delas, aos 22 minutos, Ferreira conseguiu vencer Heitor na corrida e bateu forte para uma grande defesa de Lomba. Na sequência do lance, Rossi passou como quis por Zeca e cruzou forte. Na tentativa de afastar, Heitor quase fez contra.

Apesar do susto vascaíno, o Inter seguiu com mais posse de bola e aproveitando os espaços deixados pela marcação carioca. Com boa desenvoltura do meio-campo, o Colorado chegou a sufocar o adversário. Aos 25, D'Alessandro apareceu de novo na partida em um lance importante. Ele recebeu no meio, fintou seu marcador e bateu colocado. Desta vez, a bola tinha endereço, mas Fernando Miguel fez uma grande intervenção.

Destaque do jogo, D'Alessandro chegou a marcar seu gol aos 44 minutos. Após um escanteio, Fernando Miguel afastou a bola. Ela sobrou para D'Ale, que de fora da área chutou colocado e a bola entrou no ângulo. Seria um golaço se não fosse o VAR. Após a análise da imagem, o árbitro Vinícius Gonçalves viu uma falta de Victor Cuesta em cima de Henríquez e anulou o tentou já no fim da primeira etapa.

(INTxVAS) 0x0 - ⏰ 47'/1T: Depois de SEIS minutos de paralisação, a arbitragem anula essa obra prima do D'Ale, que ainda recebe o amarelo. 🙄 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/455AkZNrAt — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 20, 2019

Antes do término da etapa inicial, o Vasco quase abriu o placar. Ribamar foi lançado e ficou cara a cara com Lomba. Ele deu uma cavadinha e a bola correu para a linha de fundo.

Falha e surpresa

A exemplo do que fez no primeiro tempo, o Inter voltou para a etapa complementar fazendo pressão no Vasco. A posse de bola e a iniciativa eram do Inter nos sete primeiros minutos, mas quem abriu o placar foi o Vasco. Depois de uma pane na defesa colorada, Rossi recebeu a bola dentro da área e chutou. A tentativa parou na trave, mas no rebote Marrony não desperdiçou e fez 1 a 0.

O gol do Vasco deixou o Inter nervoso. O time começou a apressar mais as jogadas e ficou mais vulnerável na defesa. Apesar das inúmeras tentativas pelo lado esquerdo com Patrick e D'Alessandro, o Colorado não conseguia criar chances que colocassem Nico López ou Guerrero na frente do gol de Fernando Miguel.

Incomodado com a falta de conclusão, Ricardo Colbachini decidiu chamar Martín Sarrafiore para entrar na vaga de Nico López. E a mexida fez efeito rapidamente. Sarrafiore, em seu primeiro lance no jogo, levou a marcação na esquerda e lançou Patrick. O volante cruzou forte e a bola sobrou para D'Alessandro. O argentino chutou de direita e Fernando Miguel fez boa defesa.

(INTxVAS) 0x1 - ⏰ 19'/2T: D'Alessandro completa cruzamento de Patrick e o goleiro fica com ela. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/xdlEljstER — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 20, 2019

Aos 20 minutos, nova chegada do Inter. Patrick lançou Sarrafiore dentro da área. O meia-atacante chutou, a bola desviou e obrigou o goleiro do Vasco a fazer uma grande defesa. A sequência de chances foi ampliada três minutos depois em um escanteio na direita. Victor Cuesta subiu mais alto que a zaga e cabeceou. Fernando Miguel, mais uma vez, fez uma boa intervenção, já se transformando em uma das figuras do duelo.

INTxVAS) 0x1 - ⏰ 23'/2T: SAAALVA O GOLEIRO! Cuesta sobe de cabeça e Fernando Miguel busca no ângulo. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/ONmXyJIKbD — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 20, 2019

O Inter seguiu pressionando o Vasco e acelerando o jogo sempre que possível. O Vasco, bem posicionado na defesa conseguia intervir e quando não tinha sucesso nos desarmes, Fernando Miguel era quem impedia o gol do Inter. Apesar da insistência, o Inter só foi criar uma chance clara aos 41 minutos. Edenilson recebeu a bola na entrada da área e fez um lançamento para Guerrero. Sozinho, o peruano dominou e concluiu em cima do goleiro vascaíno.

Nos minutos seguintes até o apito final, o Inter seguiu em cima do adversário. Ricardo Colbachini ainda optou por colocar Wellington Silva na vaga de Zeca, mas a tarde era realmente de Fernando Miguel e do Vasco. O ferrolho montado por Vanderlei Luxemburgo permaneceu firme, segurando o placar de 1 a 0 e garantindo os três pontos para o clube carioca.

Brasileirão 2019 - 27ª Rodada

Inter 0

Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca (Wellington Silva); Bruno Silva, Edenílson, Patrick, D’Ale e Nico López (Sarrafiore); Guerrero. Técnico: Ricardo Colbachini.

Vasco 1

Fernando Miguel; Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes, Felipe Ferreira, Rossi e Marrony; Ribamar (Guarín). Técnico. Vanderlei Luxemburgo

Gol: Marrony, aos 8/2ºT;

Cartões Amarelos: D'Alessandro (I); Bruno Silva (I); Patrick (I);

Árbitro:​ Vinícius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Público: 24.908

Renda: R$ 928.260,00

Local: Beira-Rio.