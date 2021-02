Inter fará preparação diferenciada para decisão contra o Flamengo

publicidade

Apenas uma vitória no Maracanã separa o Inter de uma conquista inédita há 41 anos, impondo uma preparação diferente para o decisivo jogo contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo. Abel Braga não confirma e até nega, mas uma série de medidas dentro e fora de campo estão sendo tomadas para preparar o clube como um todo para a grande decisão no Rio de Janeiro. “Não tem preparação especial. A direção sabe como agir. Mas para nós, não muda nada”, despista o técnico colorado.

Veja Também

Porém, de fato, o Inter encara o jogo contra o Flamengo como uma verdadeira decisão do Campeonato Brasileiro. E é assim que se prepara para o compromisso. Atento aos movimentos nos bastidores visando algum tipo de condicionamento da arbitragem, o presidente Alessandro Barcellos concedeu entrevista após a vitória sobre o Vasco da Gama, domingo passado, ainda no São Januário. Ele reclamou do trabalhou da arbitragem e ressaltou a atenção do clube para a semana que começaria em seguida. “Vamos enfrentar o Flamengo dentro do campo. E é dentro de campo que queremos decidir o campeonato. Por isso, estamos atentos a tudo”, afirmou o dirigente. A entrevista já foi uma preparação para o jogo no Rio de Janeiro no final de semana.

Ontem, a CBF confirmou que Raphael Claus será o árbitro de Flamengo x Inter. A indicação foi bem recebida no Beira-Rio. Claus, vinculado à Federação Paulista de Futebol, que pertence ao quadro da Fifa, é considerado um dos melhores árbitros do Brasil neste momento. “Ele é um ótimo árbitro. Vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Nós vamos focar na nossa preparação”, disse o vice de futebol, João Patrício Herrmann.

Claus trabalhou em dois jogos do Inter no Brasileirão, inclusive no Gre-Nal na Arena, no primeiro turno, que terminou com 1 a 1 no placar. A delegação colorada viaja para o local do jogo no sábado. Hoje à tarde, ocorre a reapresentação, quando a preparação tática e técnica voltada ao jogo começa. Até o dia da partida – ou até a rodada seguinte, se o Inter não vencer o Flamengo, adiando a decisão para a rodada final -, os jogadores estão orientados a evitar as redes sociais para não correr o risco de um polêmica ou provocação. A ideia é não entregar nenhum tipo de motivação extra ao adversário.