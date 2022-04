Inter faz atividade tática antes de viagem para o Equador

publicidade

O Inter realizou na manhã desta segunda-feira um treinamento tático antes de viajar para o Equador, onde na quarta-feira irá encarar o 9 de Octubre durante a estreia da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para as 21h30min e ocorrerá no estádio Jocay.

Durante a atividade de hoje, o técnico Alexander Medina projetou o time que vai a campo e acertou os últimos detalhes antes do deslocamento até a cidade de Manta. A tendência é que a formação colorada seja aquela usada nos últimos jogos da equipe no Gauchão: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Liziero; Gabriel, Johnny, Edenilson, Taison e Maurício; Wesley Moraes.

O resultado positivo fora de casa será importante para a busca da classificação à próxima fase da Sul-Americana, já que no torneio apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Posicionado na chave B, o Inter tem a companhia do 9 de Octubre, Guaireña e Independiente de Medellín.

A delegação colorada chegará na cidade de Manta no fim da noite, após praticamente 10 horas de viagem. Nesta terça-feira, o grupo fará um treinamento em solo equatoriano, encerrando a preparação para o jogo.

Autuori

A segunda-feira colorada começou com a apresentação do diretor técnico Paulo Autuori. Em sua primeira entrevista coletiva, o profissional disse que chega a Porto Alegre para ser um facilitador do trabalho da comissão técnica.

"Apesar do pouco tempo de convívio, já percebi que o Medina é um pouco diferente de outros técnicos estrangeiros. Alguns chegam no Brasil e tentam simplesmente implementar aquilo que faziam nas equipes anteriores, mas o Medina sabe ler o contexto e isso é muito importante. O meu trabalho aqui será simples: facilitar a atuação do treinador. Também tenho que fazer com que o técnico entenda as necessidades do clube nas mais diversas áreas", afirmou.

