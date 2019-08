Inter faz primeiro tempo da decisão contra o Flamengo no Maracanã

publicidade

A conquista de uma vaga na semifinal da Libertadores da América não estará 100% assegurada, mas em grande parte encaminhada se o Inter fizer pelo menos um gol no Maracanã, na noite desta quarta-feira, às 21h30min. Ou seja, se vencer fora ou mesmo empatar com gols, o time colorado acredita que não deixa escapar a classificação no Beira-Rio na próxima quarta-feira. Por isso, promete não abdicar do ataque na partida contra o Flamengo, diante de 60 mil torcedores cariocas.

CORREIO DO POVO TRANSMITE A PARTIDA MINUTO A MINUTO A PARTIR DAS 21h30min

“É sempre muito importante fazer gol fora de casa, pois sabemos que o regulamento prevê o gol qualificado. Conseguimos fazer contra o Nacional (nas oitavas de final), o que foi importante. Agora, é preciso respeitar o Flamengo, mas fazer um grande jogo e vencer”, enfatiza Victor Cuesta, que falou ontem pela manhã, antes do embarque do grupo para o Rio de Janeiro.

Em seguida, depois de mais um treino fechado dentro do Beira-Rio, a delegação viajou. Entre os jogadores relacionados, estava Edenilson, que fez tratamento intensivo nas últimas semanas e fez aumentar as chances de estar em campo. “O Edenilson está vivendo uma grande fase e é um jogador muito importante para o time, mas há outros companheiros que estão trabalhando bastante. O elenco está forte e conseguindo os resultados que precisamos”, continua Cuesta.

Se ele estiver em campo, restará a Odair Hellmann apenas uma dúvida. Ou ele aposta em Nico López, que vive uma fase desfavorável, ou em Rafael Sobis, que ganhou a posição na partida contra o Corinthians, pelo Brasileirão. A tendência é que opte pelo uruguaio, cujas características são mais afeitas às jogadas de contra-ataque.

O Inter faz uma campanha invicta na Libertadores, com seis vitórias e dois empates. Fora do Beira-Rio, o time colorado tem três vitórias e apenas um empate, além de marcar pelo menos um gol em cada partida. “Estamos trabalhando muito desde o começo do ano. Seguimos forte depois, durante a parada da Copa, e agora o time está bem. Sabemos o que estamos jogando. Também conhecemos as nossas virtudes e os nossos defeitos. Então, sabemos jogar este tipo de jogo”, ressalta o zagueiro.

O Flamengo quer arrancar com vantagem e deve buscar o gol desde o início da partida. Porém, seu principal homem de frente pode ficar de fora do jogo. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ficou fora da lista de jogadores concentrados divulgada pelo clube. Segundo um comunicado emitido pelos médicos, o centroavante apresenta dores musculares e seguirá realizando “trabalhos individualizados” no CT do clube. Porém, a imprensa carioca comenta que a ausência do atacante da lista de relacionados seria uma tentativa de “ludibriar” os colorados.

Libertadores 2019 - Quartas de final

Flamengo

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio (Thuler), Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Berrío. Técnico: Jorge Jesus

Inter

Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson (Nonato), Patrick, D’Alessandro E Nico López (Sobis); Paolo Guerrero. Técnico: Odair Hellmann

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 21/08, às 21h30min