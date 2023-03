Inter faz reavaliação do grupo após revés no Gre-Nal

publicidade

A derrota no Gre-Nal, entre outras consequências, mostrou que o grupo do Inter não é assim tão qualificado como propagavam os dirigentes. Afinal, logo em seu primeiro teste importante da temporada, o time foi amordaçado na maior parte do tempo e acabou perdendo por 2 a 1. Porém, os dirigentes têm apenas mais um mês para trazer reforços, já que o prazo para inscrição de novos jogadores se encerra no dia 4 de abril.

A busca continua. Depois de agregar ao grupo o centroavante Luiz Adriano e o zagueiro Nico Hernández, os dirigentes vasculham o mercado atrás de um primeiro volante ao alcance de suas limitadas condições financeiras. Alguns nomes já foram avaliados, como os de Richard Rios, do Guarani, e Gustavo Cuéllar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ambos foram tentados, mas em nenhum dos casos o negócio avançou exatamente pelos altos valores envolvidos.

“O clube segue com o planejamento traçado para a temporada. O grupo tem qualidade, mas seguimos avaliando o mercado e as condições econômicas do para não gerar dívidas futuras”, disse, na área mista da Arena, após o Gre-Nal, o executivo de futebol do Inter, William Thomas. Enquanto isso, Mano Menezes trabalha na remobilização do grupo de jogadores. É provável que ele já faça algumas experiências no time que enfrenta o Esportivo, sábado à tarde, no Beira-Rio.

Luiz Adriano deve começar na vaga de Pedro Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. No gol, há a possibilidade de John, contratado neste ano do Santos, receber a sua primeira oportunidade. Keiller fraturou dois dentes durante o GreNal e não treinou ontem.

O Inter precisa vencer o Esportivo, na última rodada da primeira fase do Gauchão, para garantir a sua classificação em segundo lugar. Assim, adiará a possibilidade de eventuais GreNais somente para a decisão.

Veja Também

Mulheres

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, o Inter não cobrará ingressos das mulheres associadas na partida contra o Esportivo, neste sábado.