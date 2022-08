Inter faz treino no estádio do Universitário antes de viagem para Arequipa

publicidade

O Inter realizou no final da manhã desta quarta-feira um treino no estádio do Universitário em preparação para o jogo desta quinta, contra o Melgar, pela Copa Sul-Americana. A movimentação serviu para definir o time que vai entrar em campo e antecedeu a viagem para a cidade de Arequipa.

Ainda em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes fez uma atividade que priorizou a posse de bola, demonstrando preocupação em ter o controle do jogo de amanhã. Mais uma vez, nesta manhã, Alan Patrick e Taison participaram da atividade que iniciou com um aquecimento leve no gramado.

Equipe realiza o aquecimento aqui em Lima. 💪🏽🔥 #VamoInter pic.twitter.com/4SYsnAUi1J — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 3, 2022

Os dois não estão garantidos no time titular do Colorado. Os dois meias estão sem ritmo de jogo depois de ficaram duas semanas sendo preparados pela comissão técnica. Justamente por isso, Maurício pode ser novamente o armador do time, a exemplo do que aconteceu no último domingo contra o Atlético-MG.

O jogo contra o Melgar, agendado para as 19h15min desta quinta, vale pelas quartas de final da Sul-Americana. A partida de volta foi marcada para a quinta-feira da próxima semana, no estádio Beira-Rio.