Inter fecha último treino e mantém dúvidas para duelo diante do Goiás

Sem poder contar com William Pottker, com lesão confirmada nesta terça-feira, e que não deve mais atuar nesta temporada, o técnico Zé Ricardo fechou a última atividade antes do confronto contra o Goiás. Nesta terça-feira, repetiu uma tendência das últimas semanas e fez o trabalho com portões fechados.

Para a vaga de Pottker, Zé Ricardo deve mandar a campo Sarrafiore ou Guilherme Parede. Na atividade de segunda-feira, cada um treinou em uma das equipes no meio campo, aberto pela direita. Wellington Silva, terceira opção, corre por fora na briga pela vaga entre os titulares.

No meio campo, outra dúvida é o substituto de Rodrigo Lindoso. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta a equipe do centro-oeste. Nonato e Bruno Silva disputam a posição. A escolha por um ou outro pode mudar as características da equipe, mas a tendência é que Zé Ricardo opte por Nonato no time titular.

Boa tarde, torcida colorada! Estamos no CT Parque Gigante para o último treino antes da partida de amanhã contra o Goiás. #VamoInter pic.twitter.com/tcAZ1Es9YH — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 26, 2019

Assim, o provável Inter que enfrenta o Goiás deve ir a campo escalado por Zé Ricardo com Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Nonato (Bruno Silva), Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Guilherme Parede (Nico López); Paolo Guerrero.

O Inter enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 19h30min, no Beira-Rio, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa a 7ª posição, com 51 pontos, três atrás do 6º colocado São Paulo, no momento primeira equipe classificada diretamente para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.