Inter homenageia Sobis após anúncio de aposentadoria: "um dos maiores da nossa história"

Peça fundamental nas duas conquistas da Libertadores do Inter, Rafael Sobis anunciou nessa terça-feira a sua aposentadoria do futebol. Nos últimos meses, o atacante estava defendendo o Cruzeiro, na Série B do Brasileirão. Mesmo distante, o vínculo com o Colorado permanece vivo, tanto que o clube homenageou o jogador com uma postagem no Twitter, elencando o atleta como "um dos maiores da história".

"As chuteiras que libertaram a América foram penduradas. E que orgulho da carreira que o menino de Erechim construiu desde o golaço em Caxias! Do Celeiro para o mundo, Rafael Sobis será sempre lembrado como um dos maiores da nossa história! Te amamos, ídolo!", escreveu o Inter.

