Inter identifica torcedores que invadiram o campo no Gre-Nal

Após duas invasões no clássico Gre-Nal, o Inter agiu rápido para identificar os dois torcedores que entraram dentro do campo de jogo na hora do gol e na confusão depois do apito final. Ambos foram encaminhados ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

Com isso, o jurídico colorado entende que dessa forma pode escapar de uma punição mais grave em caso de denúncia pelo Tribunal de Justiça Desportiva. O primeiro episódio aconteceu logo no gol de Taison, ainda na primeira etapa. O torcedor adentrou a lateral do campo e ergueu um caixão com as cores do Grêmio, mas foi contido pelos seguranças.

No fim do jogo, durante a confusão entre jogadores gremistas e colorados, uma outra pessoa acessou o campo de jogo e também foi contida.

