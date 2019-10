Inter inicia tratativas para renovação de contrato de Danilo Fernandes

publicidade

* Com informações do repórter Bruno Ravazolli

O Inter deve iniciar nos próximos dias as tratativas para viabilizar a renovação de contrato do goleiro reserva Danilo Fernandes. O goleiro de 31 anos tem vínculo com o Colorado até maio do ano que vem.

O empresário do jogador deve estar em Porto Alegre para conversar com a diretoria do Inter a respeito do prolongamento do vínculo. No entanto, não há data para o encontro acontecer.

A partir de novembro, o goleiro poderá assinar um pré-contrato com outro clube. No entanto, a renovação do jogador é tratada com tranquilidade pela diretoria do Inter.

Danilo Fernandes chegou ao Inter em maio de 2016, para substituir Alisson. Na temporada, foi um dos destaques da equipe, mas não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B em 2017. No ano passado, sofreu com uma lesão no ombro no segundo semestre e ficou longo período afastado, perdendo espaço e a titularidade para Marcelo Lomba. Em 2019, mesmo após o retorno, seguiu no banco.

Em 2019, Marcelo Lomba fez apenas 3 jogos com a camisa do Inter. Após a lesão, voltou a campo no empate em 1 a 1 diante do Grêmio, no clássico disputado com reservas, na Arena. Atuou ainda na vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0, fora de casa, e sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, também longe do Beira-Rio.