Inter lança camisa para marcar os 15 anos da conquista do Mundial de Clubes

O Inter e a Adidas lançaram nesta sexta-feira uma camisa branca para ser usada na temporada 2021/2022 para marcar os 15 anos da vitória sobre o Barcelona, em Yokohama, no Japão, e a conquista do Mundial de Clubes da Fifa em 2016. A camisa lembra o uniforme utilizado para vencer os espanhóis e levantar a mais importante taça da história do clube.

Na parte de trás do manto, um sign-off (aplicação), na nuca, traz o nome da cidade e do ano em que o Colorado conquistou o título: Yokohama/2006. A campanha de lançamento traz símbolos importantes na história colorada e resgatou “a voz do eterno capitão Fernandão - reconstruída tecnologicamente -, a taça levantada, a torcida e seu amor pelo Clube e a estrela, que representa a conquista máxima do Inter em seus 112 anos”, como diz o anúncio oficial.

“O material aproxima ainda mais a trajetória do time à paixão de quem o impulsionou até a vitória ao trazer também depoimentos de sócios torcedores. Dos que cruzaram o mundo e viram de perto a vitória aos que nasceram à época e cresceram orgulhosos do time do coração, o vídeo traz relatos dos colorados que viveram esse momento inesquecível à sua maneira, e que tiveram histórias de vida cruzadas com a conquista. O manifesto convida o torcedor a reviver os momentos marcantes e celebrar essa vitória que move a apaixonada nação colorada”, conclui o texto.

Na sexta-feira, no sábado e no domingo a venda será exclusiva para os sócios do clube nas lojas, apresentando a carteira de associado, ou na área de sócios do site oficial. Entre os dias 24 e 27, a venda será para a torcida em geral, mas apenas nas lojas físicas do Inter ou na internet.

