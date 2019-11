Inter lança canal para denúncia de atos discriminatórios no Beira-Rio

publicidade

No dia da Consciência Negra, comemorado neste 20 de novembro, o Inter tomou uma atitude para tentar coibir atos discriminatórios no Beira-Rio. Trata-se do lançamento do canal "Estaremos Contigo!", serviço integrado a diversas áreas do clube com o objetivo de coibir toda e qualquer manifestação discriminatória em dias de jogos no Beira-Rio.

O "Estaremos Contigo" consiste em um canal para o envio instantâneo de denúncias de possíveis atos discriminatórios e preconceituosos dentro do Beira-Rio. Com o serviço, colorados poderão contatar, via WhatsApp, pelo número (51) 9.8117-7779, reportando episódios desconfortáveis nas arquibancadas. Ainda segundo o clube, é fundamental que a denúncia identifique o setor do estádio em que está localizado.

A partir de então, profissionais do Inter trabalharão para a identificação e solução dos problemas. Também será possível entrar em contato com o "Estaremos Contigo!" via banner localizado no aplicativo do Inter, que encaminhará para o WhatsApp.

Ainda de acordo com o clube, o objetivo transformar o Beira-Rio em um ambiente cada vez mais confortável, plural e democrático, aberto a toda a torcida vermelha. O serviço já estará disponível a partir da partida do próximo domingo (24/11), quando o Inter recebe o Fortaleza, às 19h, em partida da 34ª rodada do Brasileirão.