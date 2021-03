Inter lança novo uniforme com homenagem ao Beira-Rio

publicidade

O Inter apresentou, na tarde desta segunda-feira, o novo modelo de uniforme para a temporada 2021. Inspirado no Beira-Rio, a camiseta traz a tradicional cor vermelha acompanhada de grafismos inéditos lembrando as estruturas horizontais do estádio: "um patrimônio do torcedor colorado".

Na ação que lançou o uniforme, os atletas Paolo Guerrero, Victor Cuesta, Gabriel Boschilia, Rodrigo Dourado, Bruno Praxedes, Thessa e Leidi foram os modelos.

De acordo com o Colorado, a camiseta segue a tendência mundial de design no qual acrescenta texturas aos uniformes dos grandes clubes mundiais.

