Inter leva ampla vantagem sobre o Cruzeiro em mata-matas

A classificação dramática do Inter, ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, combinada à vaga conquistada pelo Cruzeiro mesmo após derrota por 2 a 0 no clássico contra o Atlético-MG, deu à Copa do Brasil uma semifinal com um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Gaúchos e mineiros já se encontraram em grandes duelos ao longo da história, com direito a uma final de Campeonato Brasileiro no currículo.

Em números gerais, pequena superioridade do Cruzeiro. São 79 jogos na história, com 29 vitórias mineiras, 23 empates e 27 triunfos do Inter. Já em duelos de mata-mata, a situação muda, e a vantagem é colorada. Em seis encontros, Inter levou a melhor em cinco oportunidades, e Cruzeiro obteve a classificação em apenas um dos duelos. Em Copas do Brasil, no entanto, confronto é inédito. Desde 1989, quando a competição foi criada, Inter e Cruzeiro nunca se enfrentaram pelos mata-matas do torneio.

Final do Brasileiro puxa lista de confrontos históricos

O grande confronto da história entre Inter e Cruzeiro é a final do Campeonato Brasileiro de 1975. Em jogo único no Beira Rio, o Colorado venceu por 1 a 0 para conquistar o primeiro título nacional de sua história, contra um dos grandes times da história do futebol brasileiro - o Cruzeiro viria a ser campeão da Libertadores no ano seguinte. O chamado "gol iluminado" de Figueroa é, até hoje, um dos mais conhecidos e importantes da história do Inter.

Antes disso, o Inter já havia levado a melhor em um encontro contra o Cruzeiro. Na Taça Brasil de 1962, empate em 1 a 1 no primeiro jogo, em Belo Horizonte, e vitória colorada por 2 a 1 em Porto Alegre. A curiosidade fica por conta do local do jogo: confronto aconteceu no Estádio Olímpico.

Em 1987, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1987, na chamada Copa União, novo encontro. Foram duelos equilibrados, com dois empates em 0 a 0. A vaga do Inter foi decidida apenas a prorrogação, no segundo jogo, em Belo Horizonte. Amarildo marcou e levou o Inter à decisão, perdida para o Flamengo.

A única vez em que o Cruzeiro levou a melhor sobre o Inter foi no Campeonato Brasileiro de 2000, na Taça João Havelange. Em Belo Horizonte, melhor para os mineiros, que venceram por 3 a 2. O empate em 1 a 1 em Porto Alegre garantiu a vaga na semifinal.

Nas oitavas de final da Sul-Americana de 2004, o último encontro das equipes em mata-matas, com mais uma ampla superioridade colorada no somatório dos 180 minutos. No Beira-Rio, vitória por 3 a 1, e novo triunfo no Mineirão, pelo placar de 1 a 0. Na ocasião, classificação valeu ao Inter a disputa de um jogo internacional pela primeira vez em 11 anos, ao enfrentar o Junior de Barranquilla nas quartas de final.

Os confrontos

1962 - Quartas de final da Taça Brasil - Inter classificado

1975 - Final do Campeonato Brasileiro - Inter campeão

1987 - Semifinal do Campeonato Brasileiro - Inter classificado

1988 - Quartas de final do Campeonato Brasileiro - Inter classificado

2000 - Quartas de final do Campeonato Brasileiro - Cruzeiro classificado

2004 - Oitavas de final da Copa Sul Americana - Inter classificado