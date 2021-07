Inter libera e Danilo Fernandes deve ir para o Bahia

publicidade

O goleiro Danilo Fernandes está perto de acertar com o Bahia. O jogador de 33 anos foi liberado pela direção e é esperado em Salvador para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o clube baiano.

Inicialmente, ele irá assinar um contrato de empréstimo até o fim do ano, quando encerra seu vínculo com o Inter. Após, a expectativa é de que renove, em definitivo, por um ano com o Bahia.

Atualmente terceira opção para o gol colorado, Danilo está no Inter há quase cinco anos. Chegou para substituir Alisson e, apesar de começar sua trajetória no ano do rebaixamento, teve boas atuações e no início de 2017 chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. No entanto, a sequência de lesões e a boa fase de Marcelo Lomba o impediram de competir pela titularidade nos anos seguintes.

Em sua trajetória no Beira-Rio, Danilo Fernandes disputou 117 partidas.

