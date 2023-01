Inter: Mano se responsabiliza por demora em contratações e cita pedido por reforços de alto nível

publicidade

O torcedor do Inter vai ter que controlar a ansidedade na espera de novos reforços. Foi este o recado do treinador Mano Menezes em coletiva dada no começo da tarde desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio.

Mano admitiu que o clube busca pelo menos um volante e um centroavante, mas disse que não há pressa, já que o clube busca jogadores com qualidade técnica e experiência. "Eu sou parte culpada por essa demora, porque estabelecemos um grau de exigência mais alto", esclareceu.

Segundo o treinador, a ideia inicial é aproveitar a estrutura do time já montada no ano passado e contar com os jogadores jovens, como o volante Matheus Dias, citado por Mano.

O comandante colorado também ressaltou trabalho feito no ano passado, quando o clube foi vice no Campeonato Brasileiro, e que vai montar o time a partir disso. "Ano passado trabalhamos para conseguir uma equipe e uma identidade para ela".

