Inter monitora com ceticismo situação do atacante Benedetto no Boca

O Inter segue sua busca pela contratação de um camisa 9 para a sequência da temporada. E, ainda que com certo ceticismo, monitora a situação do atacante argentino Benedetto, do Boca Juniors. Apesar de observar a situação, o Inter sabe que trata-se de uma negociação complicadíssima, por conta da valorização do atleta no mercado. O jogador tem contrato até dezembro de 2024 com o clube argentino e, apesar de parte da imprensa do país afirmar que há interesse em um repasse por empréstimo, o Inter não acredita nisso.

Recentemente, Benedetto foi protagonista de forma negativa na eliminação do Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores, contra o Corinthians. Errou um pênalti ainda no tempo normal, no jogo de volta, na Bombonera. Depois, na decisão, teve a bola para encerrar o confronto nos pênaltis, mas isolou e manteve os paulistas no jogo - eles acabariam avançando nas alternadas.

Diante de um desgaste natural com a eliminação, começou a se cogitar uma espécie de reformulação no elenco do Boca. O nome de Benedetto estaria entre as possíveis saídas. Conforme o jornal argentino Olé, nesta quarta-feira, Rojo e Izquierdoz também foram considerados nesse pacotão de saídas.

O jogador, que apenas nesta quinta-feira rompeu o silêncio, falou entre outras coisas sobre os pênaltis desperdiçados e uma eventual saída. Em entrevista à ESPN argentina, disse que "nunca pensou" em deixar o Boca.

Inter acompanha atacante Mikael

O Inter também acompanha a situação do atacante Mikael, que está no mercado. Apesar de não ser exatamente o perfil buscado pelo clube no momento, o jogador foi oferecido para várias equipes, inclusive para o Inter.

O jogador pertencia ao Sport até janeiro. Foi emprestado com cláusula de compra obrigatória em caso de permanência da Salernitana na Série A do campeonato italiano, o que aconteceu. No entanto, se reapresentou acima do peso após as férias e não integrou o grupo que foi à Áustria para pré-temporada. Assim, está a disposição para negócios.

Ainda de olho no mercado, cuja janela abre no dia 18 de julho, o Inter enfrenta o Athletico-PR, no sábado, às 16h30min. A partida, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena da Baixada.

