Inter monitora "com responsabilidade" até dois nomes para setor ofensivo

Preocupado em encontrar um jogador com condições de substituir Paolo Guerrero nas eventuais ausências do peruano, o Inter segue atento ao mercado de transferências. Nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Guaíba, o presidente do clube, Marcelo Medeiros, confirmou que o clube procura alguns nomes com uma certa parcimônia, sem queimar etapas.

"Olha, com toda a modéstia, eu acho que o melhor centroavante da América do Sul joga com a nove do Inter. Mas a gente está procurando sim, estamos monitorando alguns nomes, com responsabilidade, sem fazer loucuras, tudo para qualificar o grupo em uma ou duas posições", disse antes de não definir um prazo para o anúncio. "Se eu disser que seria nos próximos dias, eu estaria criando uma expectativa no nosso torcedor e, portanto, estaria sendo leviano. Estamos trabalhando com cautela", acrescentou.

Medeiros voltou a elogiar o trabalho de Eduardo Coudet e disse acreditar que o grupo atual é o mais qualificado dos últimos anos. "Em termos de grupo, este ano estamos melhor. Até pela ascensão de jogadores da base, dos campeões da Copa São Paulo. O trabalho de crescimento vem desde as categorias, fizemos algumas contratações pontuais e, claro, esperamos participar de campeonatos de uma maneira melhor do que no ano passado", argumentou.

Para o presidente colorado, o Inter já não está mais em trabalho de reconstrução. "Estamos vivendo um processo de amadurecimento do time. Quando voltamos da segunda divisão, já ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro e chegamos até 34ª rodada com chance de ser campeão. Fizemos até a final da Copa do Brasil do ano passado. Temos um treinador com reconhecimento internacional e vai nos ajudar a dar um salto na temporada. Ele vai dar este crescimento que a gente vem sentindo desde 2017. Esperamos continuar assim em 2020.