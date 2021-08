"Inter mostrou que não desiste", destaca Aguirre

publicidade

O técnico Diego Aguirre mostrou ligeira frustração com o empate, mas exaltou a recuperação do Inter, neste domingo contra o Santos. "O bom foi que o Inter mostrou que não desiste e vai lutar sempre", elogiou o comandante colorado após o 2 a 2 buscado no fim da partida na Vila Belmiro.

"Nosso time superou a adversidade de estar perdendo fora e buscar a igualdade", reforçou o treinador. "Temos que sair fortalecidos por isso", disse Aguirre, antes de avaliar que o ponto fora de casa pode ser importante.

O treinador frisou que não gosta de pensar partidas em bloco, mas que a matemática pode ser favorável. "Eu prevejo jogo a jogo, mas eu imaginava que fazer quatro de seis, fora, seria algo bom", ponderou. "É o objetivo mínimo, temos que ganhar a próxima para somar esses pontos que projetamos", enfatizou.

O técnico valorizou, contudo, a postura além do resultado. "O importante é que o time, mesmo sem fazer um grande jogo técnico, não teve falta de entrega", definiu. "Eu transmiti confiança, de que os jogadores tinham que acreditar, superar as adversidades. Falei para eles acreditarem no trabalho, eles tentaram e ao fim tivemos um empate merecido."