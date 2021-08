Inter não deve buscar reposição para saída de Thiago Galhardo

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O Inter não deve buscar uma reposição para a saída do atacante Thiago Galhardo. O jogador deve ser reforço do Celta de Vigo, de Eduardo Coudet. No entanto, diante da concorrência no setor e das dificuldades financeiras, o plantel será mantido.

O jogador está muito perto de ser anunciado como reforço do Celta de Vigo. Ele já viajou para acertar os trâmites burocráticos. Jogador importante na passagem de Eduardo Coudet, ele caiu de rendimento e, nas últimas semanas, acelerou o desgaste entre o jogador e a direção, com o episódio que culminou no afastamento antes do jogo contra o Fluminense.

Para a confirmação de um eventual reforço no ataque, a diretoria entende que apenas em caso de um "negócio de ocasião", uma contratação pontual seria feita. Por conta das dificuldades financeiras, e por entender que o grupo está bem servido no setor, o clube não irá ao mercado.

Palacios deve permanecer

Para evitar mais perdas no elenco, a saída de Palacios não deve ocorrer. Na semana passada, a imprensa chilena noticiou o interesse do Colo Colo no atacante, que disputou a Copa América. No entanto, a direção não pretende negociar o jogador, que faz parte dos planos de Aguirre para a sequência da temporada.

Já sem Galhardo, o Inter encara o Atlético Goianiense, no domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, acontece no Antônio Accioly, em Goiânia.

