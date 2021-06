Inter nega contato do Santos por Rodrigo Lindoso

publicidade

O Inter negou a existência de uma proposta formal do Santos pelo volante Rodrigo Lindoso. A afirmação foi feita pelo vice de futebol João Patrício Herrmann, após triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil.

De acordo com ele, o jogador está concentrado com o grupo, e não houve nenhum contato do Santos pelo atleta. "Ele viaja para Fortaleza conosco, está integrado normalmente. Tem contrato com o Inter, que desconhece toda e qualquer negociação pelo atleta", assegurou.

Herrmann também negou a existência de uma proposta do Barcelona por Yuri Alberto. Ao longo desta quinta-feira, surgiu a especulação do interesse dos espanhóis pelo atacante. "Não chegou nada. Desconhecemos tudo que está sendo especulado", resumiu.

Sobre o lateral Felipe Jonatan, sonho do Inter como reforço para a temporada, Herrmann admitiu o interesse, mas também ressaltou que não há nada concreto. "É um atleta importante. Nos interessa, o Santos quer vender. Mas não há nada. Se surgir algum negócio de ocasião, pode acontecer", finalizou, admitindo a possibilidade de reforços sem muitos gastos, diante da crise financeira.

O Inter joga por um empate na quinta-feira que vem, às 21h30min, no Beira-Rio, diante do Vitória, para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, enfrenta o Fortaleza, no domingo, às 16h, na Arena Castelão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.