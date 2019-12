Inter negocia permanência de Danilo Fernandes

publicidade

O Inter deseja a permanência de Danilo Fernandes. O goleiro, por sua vez, já manifestou o interesse de ficar. O seu contrato, porém, se encerra em maio. Portanto, em tese, ele já poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube do Brasil ou do mundo. As negociações visando à renovação do vínculo já se iniciaram, mas não serão tão fáceis. O goleiro, que esteve todo 2019 na reserva, pediu uma valorização salarial. Além disso, pediu um contrato de três anos.

Os dirigentes colorados, agora, analisam a situação. A ideia de ter dois goleiros experientes e no mesmo nível agrada a Eduardo Coudet, mas o custo elevado deste “luxo” em tempos de poucos recursos também será avaliada. E não há pressa para uma definição.

O Inter ainda tem no grupo os goleiros da base Daniel e Keiller. Ambos foram pouco utilizados por Odair Hellmann e Zé Ricardo. Lomba assumiu a titularidade a partir da lesão de Danilo Fernandes e desde então segue no posto com algumas atuações de destaque.