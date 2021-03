Inter notifica Shakhtar Donetsk de interesse por Taison

publicidade

O interesse do Inter em repatriar o atacante Taison, de 33 anos, agora se tornou oficial, mas ainda foi sacramentado. De acordo com o repórter Fabrício Falkowski, a direção colorada notificou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, do desejo de contratar o atacante no dia 30 de junho, quando ele encerra o vínculo com o clube ucraniano. No entanto, ainda não assinou nenhum documento com o jogador.

Segundo o vice-presidente de Futebol, João Patricio Hermann, nada será feito em relação ao atleta sem conversar com o Shakhtar. Apesar de Taison já estar livre para assinar um pré-contrato, isto ainda não ocorreu, garantiu o dirigente. O Inter teme ser acusado de aliciamento e por isso age com cautela.

Acabei de falar com o JP Herrmann sobre Taison. Ele nega enfaticamente que o Inter tenha assinado pré-contrato com o Shakhtar.



"Não vamos assinar nada, nem um pré-contrato, sem conversar com o Shakhtar", disse.



Inter teme que o clube ucraniano acuse o Inter de aliciamento. — Fabricio Falkowski (@fabriciocpovo) March 26, 2021

Entre Inter e Taison já existe uma acerto verbal e a tendência é que ele seja contratado após o encerramento de sua passagem na Ucrânia. Na semana passada, o atacante chegou a ser afastado por briga com o treinador e a situação gerou ruídos com a direção ucraniana.

Veja Também