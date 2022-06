Inter oficializa prorrogação de contrato de Vitão até metade de 2023

publicidade

O Inter anunciou, no começo da noite desta quinta-feira, a prorrogação de contrato de Vitão até junho de 2023. O vínculo anterior de empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, terminava neste dia 30 de junho. A assinatura dos documentos aconteceu nesta tarde, segundo confirmado pelo estafe do jogador em contato com o Correio do Povo.

Contrato renovado! ✍️✅



🤝 Zagueiro Vitão estende o vínculo com o Colorado até junho de 2023. Saiba mais: https://t.co/eUm9LXkEgG#ColoradoJogaJunto 🇦🇹 pic.twitter.com/H4gRnGvEde — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 30, 2022

O acordo para Vitão seguir no Beira-Rio só foi possível após nova normativa da FIFA, que permitiu aos jogadores de clubes russos e ucranianos que mantivessem seus contratos suspensos até a metade do próximo ano.

No Beira-Rio, o defensor disputou 14 jogos e marcou um gol — no empate contra o Juventude por 1 a 1. Ele é titular da equipe comandada por Mano Menezes.

Veja Também