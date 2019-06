Inter pensa em três reforços para suprir possíveis saídas de Patrick e Iago

publicidade

Enquanto se prepara para as duas últimas rodadas do Brasileirão antes da parada para a Copa América, o Inter trabalha fora de campo com o objetivo de reforçar o grupo. Nos próximos dias, o clube deve confirmar a negociação de Iago. Vários clubes já fizeram ofertas pelo lateral, com valor aquém do pretendido. Patrick também interessa a alguns clubes. Para suprir as saídas, além acrescentar opções ao grupo, a direção vai fazer pelo menos três contratações na parada da Copa América.

Iago seria alvo do interesse do futebol português, algo que ainda não se confirmou. Já o volante, que até pouco tempo atrás era titular, poderá ser negociado, o que abre caminho para a continuidade de Nonato na equipe comandada por Odair Hellmann.

Sobis na vaga de Guerrero

Para o Inter chegar ao recesso para a Copa América em uma boa posição na tabela do Campeonato Brasileiro, no mínimo em perseguição ao Palmeiras, Odair terá que superar dois obstáculos: o mau retrospecto da equipe jogando longe do Beira-Rio e, principalmente, viver sem Paolo Guerrero. Convocado, ele defenderá a seleção peruana e está fora dos derradeiros dois jogos antes da competição.

O técnico colorado fez questão de não incentivar o mistério. No domingo, após a vitória do seu time sobre o Avaí, com mais um gol de Guerrero, ele confirmou que Rafael Sobis será o substituto do peruano. “Provavelmente, o Sobis irá jogar nesta posição. Aliás, é ele que tem jogado. Se ele estiver bem, ele começa o jogo”, afirmou Odair, referindo-se ao confronto com o Vasco da Gama, na noite de sexta-feira, em São Januário.

A única exceção ocorreria se Odair tivesse que alterar o esquema de jogo ou se Sobis sofresse alguma problema de ordem física até o jogo. Odair salienta que será preciso mudar um pouco a forma de jogar, já que Guerrero leva vantagem no jogo aéreo, por exemplo. “Vamos ter que jogar mais pelo chão, utilizando mais as características do Sobis”, avalia.