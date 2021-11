Inter perde para o Fluminense e se complica na briga por vaga na Libertadores

publicidade

Em mais um confronto direto na briga por vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Inter sucumbiu. Levou um gol muito cedo, não conseguiu reagir e perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, complicou os objetivos de classificação para a competição continental. Estacionou na oitava posição, com 47, e viu o rival carioca abrir quatro, uma colocação acima na tabela.

O único gol da partida foi marcado nos minutos iniciais. Fred, de pênalti, bateu com categoria e definiu a vitória dos cariocas.

O Inter volta a campo no domingo, quando enfrenta o Santos, às 19h. A partida, válida pela 36ª rodada do Brasileirão acontece no Beira-Rio.

Gol relâmpago

Precisando voltar a vencer, o técnico Diego Aguirre optou por escalar uma equipe diferente. Com três zagueiros de origem, Bruno Méndez e Cuesta formaram a dupla central, com Mercado usado de lateral direito. Já Saravia ocupou a segunda linha de meio campo, junto com Edenilson, que atuou com efeito suspensivo da punição do STJD. Taison, já recuperado, seguiu no time. Mais uma vez sem poder contar com Yuri Alberto, a opção pelo comando de ataque foi com Palacios. Com Daniel em fase final de recuperação, Lomba foi mantido no gol.

Mas as intenções de Aguirre com a nova formação foram prejudicadas muito cedo. Logo no primeiro minuto de jogo, Fred tentou fazer passe para dentro da área, pela direita, e Bruno Méndez interceptou com o braço. O árbitro assinalou a penalidade sem titubear. Fred cobrou com perfeição, no canto direito alto, sem chances para defesa de Marcelo Lomba, fazendo 1 a 0 para o Fluminense.

Com dificuldades para criar, apesar de ficar mais com a posse, a primeira boa chance do Inter foi criada em bola parada, aos 24 minutos. Depois de cobrança de falta pelo lado direito de ataque, Cuesta subiu mais alto que a zaga e cabeceou na direção do gol. A bola só não entrou porque o goleiro Marcos Felipe deu uma ponte para mandar para escanteio e evitar o empate colorado.

A posse e a escalação de Aguirre surtiram pouco efeito prático dentro do jogo, já que não resultaram em criação de chances de gol, sem sequer castigar a última linha do Fluminense. Os cariocas, por sua vez, optaram por explorar os contra-ataques, mas também sem muita velocidade. Assustaram apenas aos 44, em chute por cima de Caio Paulista. Assim, o placar de 1 a 0 se manteve até o fim da primeira etapa.

Flu explora contra-ataques e mantém vitória

O início da segunda etapa foi mais truncado, com as duas equipes fazendo mais faltas. Nos primeiros 10 minutos, se faltou finalização, sobrou cartão amarelo. Foram dois, um para Cuesta e outro para Wellington. Na entrada do jogador do Fluminense sobre Dourado, inclusive, um princípio de confusão, rapidamente contido pelo árbitro da partida.

Diante do jogo mais travado, Aguirre optou por fazer duas modificações. O apagado Patrick deu lugar a Matheus Cadorini. Assim, foi refeita a formação, que estava sem um centroavante de origem na ausência de Yuri Alberto. O chileno Palacios passou a jogar mais aberto com a alteração. Também sacou Bruno Mendez, voltando Saravia para a lateral direita e colocando um jogador de origem no meio campo.

Aos 21, as trocas começaram a dar resultado. O Inter, que já pressionava, criou a melhor chance de empatar até então. Após lançamento preciso de Edenilson, Taison tentou finalização. O chute torto encontrou Cadorini dentro da área. Livre, tentou deslocar o goleiro, mas deu azar. Ela passou muito perto da trave direita de Marcos Felipe, e o empate não veio por detalhe.

No fim, o jogo ficou lá e cá. O Inter, precisando do resultado, acabou se expondo mais, com mais trocas de Aguirre para jogar o time para o ataque, com a entrada de Gustavo Maia e mexidas nas laterais. O Fluminense explorou as jogadas de contra-ataque e, por pouco, não ampliou. Assim, a partida acabou mesmo em 1 a 0 para os donos da casa, complicando as pretensões de Libertadores do Inter.

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Fluminense 1

Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; Wellington, Yago Felipe, Calegari, Luiz Henrique e Caio Paulista; Fred. Técnico: Marcão

Inter 0

Marcelo Lomba; Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Cuesta; Saravia, Dourado, Edenilson, Patrick e Moisés; Taison e Palacios. Técnico: Diego Aguirre.

Gols: Fred (3/1T)

Cartões amarelos: Marlon (Fluminense); Dourado (Inter)

Cartões vermelhos: Paulo Victor (Inter)

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 24/11, às 21h30min

Público: 18.617 torcedores

Renda: R$ 504.585,00