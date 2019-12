Inter perde para o São Paulo e não alcança mais vaga direta na Libertadores

publicidade

O Inter voltou a apresentar problemas fora de casa. Pouco criou e, sem alternativas ofensivas, acabou derrotado por um São Paulo mais inspirado e com mais vontade de conquistar a vaga direta à Libertadores no confronto direto. O placar de 2 a 1 em favor do Tricolor, no Morumbi, na noite desta quarta-feira, acabou com as chances do Colorado de ir à fase de grupos sem escalas.

Os gols do São Paulo foram marcados por Antony e Vítor Bueno, um em cada tempo. Guilherme Parede descontou na etapa final, mas a bola na rede foi insuficiente para evitar a derrota do Colorado.

Com o resultado, o Inter caiu para a 8ª colocação, com 54 pontos, e já não pode mais alcançar o Tricolor, que chegou aos 60, faltando uma rodada. No entanto, pode garantir sua ida à Pré-Libertadores nesta quinta-feira, caso o Goiás não vença seu jogo diante do Palmeiras, em São Paulo.

Agora, o Colorado tem mais um compromisso pelo Brasileirão. A equipe de Zé Ricardo fecha sua participação diante do Atlético-MG, no Beira-Rio, no domingo, às 16h, em jogo válido pela 38ª e última rodada da competição.

Inter só leva perigo aos 38 da etapa inicial

A grande dúvida para o Inter era quanto à escalação no meio-campo. O argentino D'Alessandro poderia retornar à meia cancha depois de cumprir suspensão diante do Goiás. No entanto, Zé Ricardo optou por Neílton ao lado de Guilherme Parede e Nonato. No São Paulo, o meia Tchê Tchê, que estava fora na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, retornou ao time. O técnico Fernando Diniz, também supenso, deu lugar a Márcio Araújo.

Apesar da ambição e da pretensão das duas equipes, o jogo começou lento nos primeiros minutos. Ainda assim, o São Paulo abriu o placar aos 15, na sua primeira chegada perigosa ao ataque, após falha de Guilherme Parede. Na esquerda, Daniel Alves faz passe curto para Igor Gomes, que enfia bela bola para Antony sair na cara de Marcelo Lomba. Com categoria, bateu no canto para fazer 1 a 0.

Após o gol, o jogo seguiu travado, com poucas chances de gol e muito amarrado no meio campo. Confortável com o placar em seu favor, o São Paulo administrou a vantagem e passou a ficar mais com a bola, trocando passes em seu campo sem ser muito incomodado pelo Inter que, mais uma vez, não exerceu marcação alta.

Aos 30 minutos, duas chances em sequência foram criadas por Daniel Alves. Na melhor delas, o lateral que vem atuando como meia finalizou no pé da trave direita, batendo por cobertura na tentativa de tirar Marcelo Lomba do lance. Para sorte do Inter, o lance já estava parado após o auxiliar flagrar impedimento.

O Inter só criaria sua única chance na etapa inicialaos 38 minutos. Guerrero, de costas para o gol, recebeu e abriu para Edenílson na direita, que centralizou novamente até chegar em Nonato na entrada da área, como elemento surpresa. Ele bateu rasteiro, e ela passou à esquerda de Thiago Volpi, levando muito perigo ao goleiro do São Paulo. No entanto, foi a única chance clara, e o Colorado foi ao intervalo perdendo por 1 a 0.

São Paulo amplia e Inter acaba derrotado

Apesar da pouca produção ofensiva na etapa inicial, o Inter voltou sem alterações para o segundo tempo. E viu, logo aos 4 minutos, o São Paulo ampliar. Após desperdiçar falta no campo de ataque, o Tricolor encaixou contra-ataque em altíssima velocidade, puxado por Antony. O jogador, que não foi derrubado, passou por toda a zaga colorada e centralizou bola para Vítor Bueno, na cara de Marcelo Lomba, bater no canto e fazer 2 a 0 no marcador.

O Inter ficou perdido no jogo após o segundo gol. Heitor e Lomba falharam, e o goleiro mandou a bola para trás, em escanteio, na tentativa de afastar. Logo depois, foi a vez de Nonato mostrar desequilíbrio em falta desnecessária.

Para tentar corrigir os problemas apresentados pela sua equipe, Zé Ricardo fez duas trocas ao mesmo tempo. Sacou Neílton e Nonato para colocar em campo D'Alessandro e Nico López. No entanto, o treinador optou pela manutenção de Guilherme Parede entre os titulares, que pouco contribuiu ofensivamente.

Mas aos 21 o São Paulo quase transformou a vitória em goleada. Após cobrança de escanteio, Pablo se antecipou à defesa colorada e desviou de cabeça. Ela passou muito perto da trave esquerda, levando muito perigo para o goleiro Marcelo Lomba. Dois minutos depois, nova cabeçada defendida por Lomba, em cabeçada de Vitor Bueno, de peixinho, livre dentro da área.

E, justamente no momento mais delicado no confronto, o Inter descontou. Novamente com participação de Guerrero centralizado, ele fez boa trama com Uendel, e finalizou de fora da área. Thiago Volpi deu rebote e ela sobrou para Guilherme Parede, dentro da área, pelo lado esquerdo. Ele aproveitou para mandar para as redes e descontar, fazendo 2 a 1 no confronto.

No entanto, a breve reação não foi suficiente. Nos minutos finais, Zé Ricardo ainda tentou uma troca mais ousada, ao colocar Rafael Sobis no lugar de Heitor, passando Edenílson para a lateral direita. A troca deu mais espaço ao São Paulo no meio campo, que por pouco não ampliou. E, sem conseguir criar, o Inter acabou derrotado pelo placar de 2 a 1, sepultando de vez as chances de vaga direta à Libertadores.

Brasileirão 2019 - 37ª rodada

São Paulo 2

Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Igor Gomes (Toró), Daniel Alves, Antony e Pablo (Luan); Vitor Bueno (Liziero). Técnico: Márcio Araújo

Inter 1

Marcelo Lomba; Heitor (Rafael Sobis), Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenílson, Nonato (D'Alessandro), Neílton (Nico López) e Parede; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

Gols: Antony (15/1T) e Vítor Bueno (3/2T); Guilherme Parede (24/2T)

Cartões amarelos: Tchê Tchê, Vitor Bueno e Bruno Alves (São Paulo); Rodrigo Lindoso, Cuesta, Uendel Sobis (Inter)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)