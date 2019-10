Inter pode ter mudanças nas laterais para os próximos jogos

publicidade

O treino do Inter nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, foi realizado com portões fechados. Não se tem certeza, portanto, do que o técnico Odair Hellmann está preparando para o jogo deste sábado, quando a equipe enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h. Baseado em alguns indícios, especula-se que o time terá mudanças nas laterais.

Zeca tem treinado pelo lado esquerdo e jogou assim na vitórias dos reservas contra o Atlético Mineiro, com boa atuação. Pode estar ganhando a vaga de Uendel, que não vem bem. Na direita, Heitor entrou na vaga de Bruno, que estava machucado, deu conta do recado e tem boas chances de ser mantido. Ontem, ele foi designado para dar entrevista coletiva, o que aumenta as possibilidades de que esteja em campo como titular.

Em relação ao time que empatou com o Palmeiras, a única mudança deve ser a volta de Guerrero no ataque. Aliás, a lesão de Rafael Sobis (que jogou no domingo) acarretará um problema para as duas rodadas seguintes. Depois de enfrentar o Cruzeiro, Guerrero será desfalque nos jogos contra CSA e Santos, servindo à seleção peruana. Sem ele e sem Sobis, as opções para a camisa 9 serão Pedro Lucas e Tréllez. A menos que Odair monte um esquema sem centroavante, com algum jogador como Parede no setor.