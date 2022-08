Inter prepara Keiller para partida contra o Avaí

publicidade

O time do Inter para a partida contra o Avaí, na próxima segunda-feira, às 20h, terá pelo menos uma mudança em relação ao que goleou o Fluminense na última rodada. Com Daniel suspenso pelo terceiro amarelo, Keiller será o goleiro colorado em Florianópolis.

Keiller vai receber a quarta oportunidade na temporada 2022, após retornar de empréstimo da Chapecoense. Nas outras três vezes em que começou como titular, o Inter empatou dois jogos, contra o São Luiz no Gauchão e o Ceará no Brasileirão, e perdeu um, para o Fortaleza no campeonato nacional.

Além da mudança no gol, o técnico Mano Menezes pode ter o retorno de Edenilson, que foi desfalque contra os cariocas por causa de um edema no joelho esquerdo. Bastante criticado após a eliminação colorada da Sul-Americana, o camisa 8 pode ter o seu futuro longe do Beira-Rio. Ele pode ser negociado em caso de proposta.

O Inter volta a treinar normalmente nesta quarta-feira, às 10h, no CT Parque Gigante. Mano vai começar a encaminhar a equipe colorada para o confronto em Santa Catarina a partir dessa atividade.

