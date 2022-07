Inter projeta 40 mil torcedores em decisão contra o Colo-Colo

publicidade

O Inter tem expectativa de casa cheia para a decisão contra o Colo-Colo, nesta terça-feira, pela Sul-Americana. Com quase todos os setores com ingressos esgotados, a direção espera receber cerca de 40 mil pessoas no jogo das 21h30min.

Todos os ingressos comercializados pelo Inter já acabaram. Quem ainda quiser ir ao Beira-Rio pode garantir presença nas vendas da área Coração do Gigante. Os ingressos podem ser adquiridos aqui. O técnico Mano Menezes confia na força da torcida para a virada.

Esse deve ser o maior público para um jogo de futebol no Estado desde a pandemia. No Gre-Nal da semifinal do Gauchão de 2022, mais de 35 mi pessoas viram a vitória do Grêmio sobre o Inter no Beira-Rio por 3 a 0. Na partida de volta, 33 mil pessoas viram o triunfo do Inter por 1 a 0 na Arena. A final do Gauchão levou pouco mais de 33 mil torcedores para a Arena.

O Inter enfrenta o Colo-Colo nesta terça-feira, às 21h30min, pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 na ida, precisa vencer por três gols de diferença para ir às quartas. Em caso de triunfo por dois de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.

