Inter projeta 45 mil torcedores em decisão contra o Melgar

O Inter espera casa cheia para mais uma decisão na Sul-Americana. Para o duelo diante do Melgar, na quinta-feira, quase todos os setores têm ingressos esgotados. Assim, a direção projeta receber cerca de 45 mil torcedores.

Todos os ingressos comercializados pelo Inter já acabaram. Quem ainda quiser ir ao Beira-Rio pode garantir presença nas vendas da área Coração do Gigante, através deste link.

Assim, o Inter deve superar seu maior público no ano no Beira-Rio. Na partida da fase anterior, diante do Colo Colo, 40.598 torcedores acompanharam a "remontada" por 4 a 1 que valeu a classificação às quartas de final.

O Inter enfrenta o Melgar nesta quinta-feira, às 19h15min, no Beira-Rio, no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Quem vencer, avança às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis, já que não há mais critério do gol qualificado.

